美國歌手克里斯小子（Chris Brown）16歲就發行專輯，年紀輕輕就迅速爆紅，他曾與女歌手蕾哈娜交往，交往過程卻對女友動粗，導致判處5年緩刑以及6個月的社區勞動，近日他舉辦演唱會，當場挑選一名女粉絲進行親密互動，不料克里斯小子跨坐在女粉絲身上瘋狂抖動，讓該粉絲的男友氣炸分手。
據悉克里斯小子近期在歐洲舉行「Under the Influence」巡迴演唱會，他會在演唱歌曲〈Take You Down〉找一位女粉絲上台互動，日前一段他與女粉絲互動的影片在網上流傳，其中女粉絲穿著平口洋裝坐在舞台中間，好身材相當迷人，她拿著手機開心一邊自拍一邊合唱，克里斯小子則在她身邊扭動身體，最後更直接跨坐在女粉絲身上前後扭動，女粉絲也將手放上他屁股，兩人看起來都非常享受，最後克里斯小子更做出疑似親吻女粉絲的舉動。
不料，女粉絲是有男朋友的，女粉絲的男友Dash在網上發布這段影片，顯然有些介意。不少網友留言建議「兄弟分手」、「這太瘋狂了」，紛紛勸這位男網友分手。之後Dash再度更新與感情進展，透露因為這件事跟女友分手，「但她說她不認為她做錯了什麼」。
克里斯小子過去脫序行為不斷，2016年前選美冠軍貝爾庫蘭（Baylee Curran）表示她到克里斯小子的家中為音樂錄影帶試鏡時，因稱讚現場其中一人的鑽石十字項鍊，就遭到克里斯開槍指著她的頭，並且叫她滾出去。警方抵達克里斯小子家後，克里斯小子和其他在屋內的人都沒有回應或開門，警方花了幾個小時才取得搜索票，但在這段期間克里斯小子上傳數個短片到社群網站Instagram上、抱怨警方騷擾他，指控警方反應過度。
★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。