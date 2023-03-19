美國歌手克里斯小子（Chris Brown）16歲就發行專輯，年紀輕輕就迅速爆紅，他曾與女歌手蕾哈娜交往，交往過程卻對女友動粗，導致判處5年緩刑以及6個月的社區勞動，近日他舉辦演唱會，當場挑選一名女粉絲進行親密互動，不料克里斯小子跨坐在女粉絲身上瘋狂抖動，讓該粉絲的男友氣炸分手。

據悉克里斯小子近期在歐洲舉行「Under the Influence」巡迴演唱會，他會在演唱歌曲〈Take You Down〉找一位女粉絲上台互動，日前一段他與女粉絲互動的影片在網上流傳，其中女粉絲穿著平口洋裝坐在舞台中間，好身材相當迷人，她拿著手機開心一邊自拍一邊合唱，克里斯小子則在她身邊扭動身體，最後更直接跨坐在女粉絲身上前後扭動，女粉絲也將手放上他屁股，兩人看起來都非常享受，最後克里斯小子更做出疑似親吻女粉絲的舉動。

克里斯小子在女歌迷身上進行空幹動作。（圖／翻攝自dashthelith TikTok）

不料，女粉絲是有男朋友的，女粉絲的男友Dash在網上發布這段影片，顯然有些介意。不少網友留言建議「兄弟分手」、「這太瘋狂了」，紛紛勸這位男網友分手。之後Dash再度更新與感情進展，透露因為這件事跟女友分手，「但她說她不認為她做錯了什麼」。

克里斯小子過去脫序行為不斷，2016年前選美冠軍貝爾庫蘭（Baylee Curran）表示她到克里斯小子的家中為音樂錄影帶試鏡時，因稱讚現場其中一人的鑽石十字項鍊，就遭到克里斯開槍指著她的頭，並且叫她滾出去。警方抵達克里斯小子家後，克里斯小子和其他在屋內的人都沒有回應或開門，警方花了幾個小時才取得搜索票，但在這段期間克里斯小子上傳數個短片到社群網站Instagram上、抱怨警方騷擾他，指控警方反應過度。

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