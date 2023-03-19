美國銀行圈上週經歷2008年以來最可怕的金融動盪，人心惶惶，也引發多國金融界緊張。美國財經媒體報導，以往也曾出手救災的「股神」巴菲特（Warren Buffett）近日已與拜登政府官員多次接觸，表達在這場危機之中伸援的意願，手段可能會是投資正處於困境的銀行。有網友觀察，日前一天之中有20多架飛機在巴菲特執掌的波克夏公司總部所在城市降落，推論救援行動正在商討中。

彭博社報導，巴菲特近日之內已與美國總統拜登（Joe Biden）的團隊多次會談，電話會議焦點在於巴菲特可能以某種方式在美國區域性銀行界投資。據稱巴菲特也向拜登政府針對這場危機提出建言。

由巴菲特掌理的波克夏公司（Berkshire Hathaway），並未對此置評。

The world's 6th richest man Warren Buffett has been in contact with the Biden administration amid the U.S. regional banking crisis, per Bloomberg.



Buffett has given advice, and the calls have reportedly also centered around Buffett potentially investing in struggling banks. pic.twitter.com/U0NkK1Vhn8 — The Recount (@therecount) March 19, 2023

推特有網友發文指，日前一天之中超過20架私人飛機在波克夏總部位於內布拉斯加州奧馬哈（Omaha）降落，還有多架噴射機從多家區域銀行總部、滑雪勝地與華府等地點起飛，以此推論巴菲特正與多家銀行執行長洽談救援行動。

Warren Buffett in Contact With Biden Team on Banking Crisis. A large number (>20) of Private Jets landed in Omaha yesterday. Jets flew from HQs of Regional Banks, Ski Resorts & DC. Did #Buffett just fly all the regional bank CEOs into Omaha and offer a deal to SAVE the banks? pic.twitter.com/b5d3KeU7wk — iFinance (@iFinance) March 19, 2023

長久以來，巴菲特不只一次幫助陷入危機的銀行，例如美國銀行（Bank of America）、高盛集團（Goldman Sachs）。2008年雷曼兄弟（Lehman Brothers）倒閉，高盛獲得巴菲特50億美元支援，這筆救命錢讓高盛撐過難關。

2011年，美國銀行因次級房貸風暴嚴重虧損導致股價慘跌，巴菲特投注資金相救。

美國此刻這場風暴始於全美規模排名第17的矽谷銀行（Silicon Valley Bank），該行虧損20億美元後面臨流動資金緊縮，本月10日由加州金管當局宣布關閉，美國聯邦存款保險公司（FDIC）任破產管理人，掀起2008年金融風暴以來規模最大的銀行倒閉案。之後又有2家銀行接連倒閉，恐慌四起。

美國金管當局提出特別措施安撫民眾，承諾會全額支付倒閉銀行未投保的存款；拜登的團隊也稱不會要求政府直接動用納稅錢，也無需聯準會救援方案支援。

美國大型銀行上周已主動投注300億美元幫助第一共和銀行（First Republic Bank）穩定資金。