奇美醫院田宇峯副院長（左）代表致贈感謝獎牌予陳肇隆院長（右）。（外科醫學會提供／袁庭堯高傳真）

112年台灣外科醫學會聯合學術演講會18、19日在高雄醫學大學暨附設中和紀念醫院舉行，教授莊垂慶獲贈「最佳研究論文獎」，助理教授蔡政宇獲贈「青年外科醫師研究獎」的，2人均發表重要論文。高雄長庚名譽院長陳肇隆分享換肝患者治療經驗，新光醫院副院長洪子仁則暢談AI智慧醫療在台灣的發展趨勢。

莊垂慶是台灣臂叢神經、顏面神經的重建大師，也是全世界手術功能性游離肌肉瓣移植最多案例的醫師，自1989年開始跟著恩師Dr. Julia K Terzis投入實驗，至今33年，主持過35個研究計畫，其中有33個皆為動物實驗，研究靈感幾乎都來自於患者的啟發。

「學習自病人，證明於實驗」莊垂慶教授認為，研究實驗有三個好處，一是證明某個假說是否為真；二是驗證自己的想法；三是探索一個新的領域。他鼓勵大家，不論是為了科學研究、發表論文、職位升遷，或和他一樣純粹樂於發現科學的真相，只要多觀察身邊的人事物，就能發現研究的好點子。

長年投入多行性膠質母細胞瘤（GBM）研究的蔡政宇以「整合基礎和臨床研究的大數據」為題發表演講，希望能提供新的GBM治療策略。他說，2015年美國提出精準醫療，要在正確的時間，對正確的人，做正確的治療，透過大數據的整合、解析，才能有更宏觀的想法和更適切的治療。

他並例舉三種研究方式：一是「老藥新用」，研究365基因、79個藥物，選定最適切的藥物，即便選出後，更重要的是的研究驗證藥物的效用；二是「新藥新用」，和藥廠進行人體試驗的研究；三是「藥物抗性和基因生物標靶的發現」，針對選定的基因生物標靶，每天持續做放射性注射的研究。

「亞洲換肝之父」陳肇隆1984年締造亞洲首例肝臟移植紀錄，也使得台灣成為亞洲第一個腦死器官移植立法的國家，累積2300多例換肝手術，更曾創下5年存活率高達93％的世界第一紀錄。多年來他傳承訓練超過390位學生，遍及世界各地，拯救肝癌的患者無數，並於2019年獲得國際肝臟移植醫學會贈與「終身成就獎」。

陳肇隆強調，醫療是救人的學問，不應該有藏私的觀念。台灣過去到美國、歐洲、日本學習，今天也應該用醫療與世界搭起橋樑，回饋國際社會。

AI在健康醫療運用市場上逐年成長，根據調研機構預測，2021年市場規模69億美金，至2027年將成長到670億美金左右，足足成長近10倍。

洪子仁以「後疫情時代AI智慧醫療發展」為題，暢談AI智慧醫療在台灣發展的現況及未來，非常切合趨勢的需求。他表示，近年智慧醫療大幅成長的原因，包含醫療數據量持續增加、醫療人力嚴重短缺，及新冠肺炎加速在基因學、疫苗、藥物研究及影像辨識的投入等，但最重要的是電腦運算能力提升與硬體成本下降，才能大幅提高「智慧」程度及下降建置成本。

洪子仁也以新光醫院為例說，2017年啟動全院專案升級，4年燒掉8億元，想要一次上線，全部切換成新的系統建置，90幾個介接系統的複雜程度可想而知，而且升級了新系統後，組織改造更重要，至於台灣醫療要全面智慧化，則絕對需要國家政策大力支持。