台南市政府積極「找水」，於歸仁、善化2處工地汲取地下水，並完成RO淨水設備安裝。（台南市經發局提供／曹婷婷台南傳真）

南市府要求每月1000度以上用水大戶須減供10％用水，迄已針對未達節水標準者執行269處水表鉛封。（台南市經發局提供／曹婷婷台南傳真）

台南水情嚴峻，水情燈號從3月1日起轉橙燈，台南市政府要求每月1000度以上用水大戶須減供10％用水，但仍不乏每月1000度以上用水大戶未落實節水，南市府與自來水公司共同派員稽查，截至3月15日針對未達節水標準者，已開出68張勸導單，並執行269處水表鉛封。

南市府指出，每月1000度以上用水大戶，節水成效不一，自來水公司派員抄錄水表，第1次未達節水10％，先開勸導單，第2次針對未配合節水者，執行水表鉛封，強制減供，迄已執行269處水錶鉛封，鉛封率約37％，其中非工業用戶鉛封130處，比例約占一半。

南市府經發局也說，目前針對安平、官田、永康、新營、台南科工區、南科等工業區用水，採總量管制實施節水10％，目前均有達標。

截至19日，曾文水庫蓄水率為11.2％、烏山頭水庫75％、南化水庫40.2％，經發局強調，水情沒有樂觀本錢，市民必須努力節水，市府除帶頭節水，積極宣導抗旱措施因應旱象外，也同步努力尋找水源。

經發局指出，日前邀集自來水公司等相關單位完成會勘，於歸仁、善化2處建築工地汲取地下水，現已完成RO淨水設備安裝，刻正執行水質檢測評估中，如水質符合標準，後續即可納入自來水供水使用，估計善化每日約可供水4000噸、歸仁則為900噸。