媒體人彭文正緊咬總統蔡英文博士論文造假，被以拒出庭，遭通緝13年。目前和家人住在美國加州的媒體人彭文正指控，他的女兒唱一首歌，竟被僑委會霸凌整整半年。

彭文正今(19日)在臉書粉專表示，這個民進黨政府惡整他也就罷了，連他女兒唱首歌也要公開霸凌半年，這太可惡了吧！

彭文正今天也在網路直播節目《政經關不了》說明原委，表示，他到了灣區以後，大大小小的僑界活動，他都會被邀請。他的17歲女兒在去年8月份獲得一場國際詞曲創作比賽半決賽的入圍，亞洲只有7個名額，台灣是唯一的，可說是不容易的殊榮。結果引起灣區的支持者注意。

彭文正透露，去年10月8日 ，在舊金山灣區的北加州雙十國慶晚會 ，他們受邀為貴賓 ，主持人曾經擔任過橋務委員 ，該主持人在晚會前1個月聯絡他，「你女兒拿這麼大的獎，國慶晚會要不要表演個節目」，彭文正回答「好啊！」10月8日，他女兒上台唱了一首歌，他在《政經關不了 》用了一個標題「造反了，僑委會活動請通緝犯當嘉賓」，僑委會很生氣。

彭文正指控，後來他和女兒連續被僑委會僑教中心跟雙十國慶籌備委員會主委，霸凌整整半年，10月10日，舊金山灣區中華民國國慶委員會主委發澄清聲明稿，竟然在網路上貼出來，在僑胞之間流傳，稱彭文正未受邀。直到上個星期，媒體人周玉蔻的官方媒體，又對他和他的女兒霸凌一次，為人父母做何感想 ？