俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普丁和到訪的習近平將於週一進行單獨對話，另外在週二將舉行一整天的會談。會談結束後，雙方將聯合簽署2份重要文件。

俄羅斯《衛星通訊社》報導說，佩斯科夫稱，俄羅斯總統普丁和到訪的中國國家主席習近平在莫斯科將在非正式午宴上進行一對一的對話，另外在週二舉行一整天的會談。

佩斯科夫還指出，他不會透露更多的細節，俄羅斯總統國際事務助理尤里·烏沙科夫（Yuri Ushakov ）計劃近日舉行此次訪問的新聞發佈會中將詳細說明會談的內容。

克裡姆林宮新聞處同時指出，雙方計劃在訪問期間在深化俄中在國際舞臺上合作的背景下交換意見，並將簽署一系列重要的雙邊文件。一份是關於兩國關係進入「新時代」的宣言，另一份是有關中俄未來7年的經濟合作計畫。

中國外交部發言人華春瑩週五（17日）宣佈，習近平將於3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。外交部稱，此次訪問將是一次友好訪問，將進一步增進中俄的互相信任和互相理解，兩國領導人將就雙邊關係和共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見。

至於外媒傳出習近平計劃與烏克蘭總統澤倫斯基舉行線上會晤，時間可能在訪問莫斯科之後。烏沙科夫對此回覆媒體提問時說：「我知道的是，習近平主席將訪問俄羅斯。莫斯科之行結束後，中國領導人將返回北京。」