蘆洲警方日前接獲銀行通報有老翁疑似遭人詐騙情形，立即派遣線上警力到場處理，經了解為該老翁在社群軟體「抖音」上認識一名自稱大陸茶商的漂亮女性，聲稱可以靠投資普洱茶發大財，結果老翁先遭騙62萬元後，對方食髓知味想要進一步再詐245萬元，在即將得逞時被警方攔下，成功保住老翁的血汗錢。

據了解，該老翁認識這名漂亮女網友後，經不起對方的柔聲利誘，先將62萬元匯款到對方帳戶，盼望可以藉著普洱茶謀取暴利，然而至今非但未收到任何茶葉，近日該女網友又推薦老翁可以投資另種茶餅，這次需要匯款245萬元進行投資。

結果老翁這次還是財迷心竅，前往銀行打算匯錢時，被行員察覺有異，趕緊通知警方到場協助，到場員警細心跟老翁解釋該假交友投資詐騙手段，並為其查證對方所給予的帳戶皆為不同人所有，明顯為人頭帳戶，警方將老翁帶回派出所製作攔阻筆錄，並將該詐騙內容登記165反詐騙平台，以利其他人查證。

蘆洲分局三民所所長王明堂呼籲，網路交友須謹慎，多一分細心多一分查證，即可避免遭受詐騙之危害，也可以到臉書「蘆洲警園」觀看反詐騙影片，更能了解現行詐騙手段。