寶島羽球一姐戴資穎在2023全英羽球公開賽女單4強賽，和小她7歲的韓國目前第一女單安洗瑩打出一場讓球迷感動且難忘的精彩賽事，而小戴左前臂的刺青引起全英賽官方注意，特地訪問了小戴。

這個刺青其實關注戴資穎很久的球迷以及熟習她的台灣媒體肯定不陌生，不過因為比賽中小戴會帶護腕，所以場上有時就不會太明顯看到這個刺青，也讓外國球迷比較不太了解這個刺青背後的故事，因此4強賽結束後的場邊訪問，全英公開賽官方媒體問起了小戴的刺青，並請小戴向鏡頭展示，小戴親切配合，並說明意思是中文的「相信自己」，官方追問圖案是龍嗎，小戴回答是蛇，並說明是父親寫的字，也回覆大概是兩、三年前刺的，在官方媒體的詢問下，小戴也笑著說這個刺青也給自己在場上帶來不少信心，而上面的字句也是父親戴楠凱從小到大一直告訴她的，永遠都要相信自己。

曾擔任線上英文家教品牌學習大使的小戴，全程英文受訪沒問題，而除了把父親掛在嘴上的「相信自己」4個字刺上身鼓勵自己，蛇也是父親的生肖，流露小戴將家人放在的心上的深厚情感。