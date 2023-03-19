許多人都有和餐廳預約訂位的經驗，一位在餐廳工作的女子表示，近日她幫一組遲到快半小的客人保留座位，沒想到卻被另一組情侶散客嗆說太不尊重客人，氣得直呼店裡本來就沒規定保留時間，不過許多人發現該組客人就是她的朋友，紛紛直呼要朝聖，看哪間餐廳能夠為客人一直保留座位。

原PO在Dcard發文表示，朋友訂位19時30分的位子，但當天因為路上塞車遲到，之後餐廳客滿，接近20時的時候一對沒訂位的情侶散客，指著空位說「都過多久了應該不會來吧」就想入座，這時她打算跟朋友聯絡是否保留座位；沒想到散客得知訂位的是原PO朋友後直接開酸，「你看！那是她朋友啦」、「喔，原來是妳朋友喔，妳也太不尊重後面的客人了吧」，讓原PO相當氣憤。

原PO提到，她工作的店裡本來就沒規定座位保留時間，預約的客人如果沒到，他們會致電詢問需不需要保留，老闆就是這樣規定，她也只是照規定詢問朋友需不需要保留，卻被情侶散客攻擊是不尊重客人，「你他X我就沒在跟你講話，到底乾你X事」。

不過貼文一出，許多網友紛紛回應，「哪一間店，我打去問看看，訂位20人19：30，然後我只要說塞車塞車塞車，一路塞到關店，我是真的想看看什麼店這麼沒制度，沒有限制保留時間，畢竟話是妳自己說的，誰知道是不是真的沒有所謂的保留時間，因為今天是妳朋友遲到半小時」、「因為普通的店都保留10分鐘，妳又是留給朋友，難免會讓人覺得是否有不公平之舉，若是一般顧客遲到半小時真的會保留，而非讓給現場客嗎？」

但也有人認為，「原PO工作的餐廳規矩如何我是不知道，但我常去的幾間大飯店內的餐廳，只要有確認客人會到就會一直幫他們保留，我們有過假日滿位遲到快1個小時還沒被取消訂位的，所以也不是不可能」、「人家也是有訂位的客人，憑什麼要讓你們這些後面才來的」。