台灣天氣潮濕，最怕衣服有霉味、異味，就有一名主婦分享好市多買的一款洗衣精，結果引起熱議，一票人也跟著推薦，不僅洗淨力好還有淡淡香味，連老人味都能消除，200多則留言中除了有人覺得價格稍高，幾乎沒有負評。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，在好市多挑選一款A牌ZERO噴槍型洗衣凝露，使用過後覺得很好用，不僅洗淨力好、衣服洗完後有淡淡香味，沒有奇怪的味道，且小瓶用按壓的方式注入洗衣精，讓他直呼真的方便又輕鬆。

貼文引起眾人熱議，不少同好也紛紛贊同，「我也是買這款給我爸爸用，他衣服本來一直有一個老人味，用了這款，老人味就沒有了」、「這款洗得很乾淨而且不用加柔軟精」、「這款很喜歡，沒異味超加分」、「這款我家很愛，洗完直接烘乾也不會有奇怪的味道」、「這個去味效果超強！雖然價格有點高但非常好用」。

留言中也有不少人被按壓設計燒到，「每次去好市多必買！按壓超級方便，也很好拿」、「這個好用！對女生來說用按的超方便」、「噴罐好方便！就不用打開蓋子到了，感覺也比較衛生」、「覺得很輕～很好拿！家裡長輩用也順手」、「按壓式感覺相當方便，買來用看看」。