英國航太中心(UKSA)表示，同意繼續資助勞斯萊斯控股公司(Rolls-Royce Holdings plc)，繼續研究小型核動力反應爐，作為月球基地的長期能源，預計2029年可以送上月球。

太空網(Space.com)報導，英國航太中心在2022年，就提供24.9萬英鎊(928.8萬新台幣)的研究經費給勞斯萊斯，現在是再次提出後續研究資金，可見對該研究的重視與支持。在3月17日的新聞稿，勞斯萊斯和英國航太中心表示，微型反應爐計劃「將有助於開發能夠為人類在月球上生活、工作所需的動力技術。」

UKSA說：「所有太空任務都依賴穩定的電力，來支持通信、生命維生系統，和科學實驗系統。顯然核能可以顯著增加未來月球任務的持續時間，以及科學工作。」

除了月球核電技術以外，該公司也在研究核動力火箭系統，也就是利用核反應，來加快火箭的推進速度，以及如將核技術應用到月球採礦、火星探礦的鑽探與資源調查工作。

勞斯萊斯也表示，由於潛艦和太空船在很多方面上相似，該公司有著為皇家海軍開發核動力潛艦60年的經驗，可以將所知所學，應用到太空船研究上。

UKSA首席執行長保羅•貝特(Paul Bate)表示，發展太空核能為支持創新技術和發展我們的核動力、科學，和太空工程技能基礎，提供了重要的發展機會。

有人或許會問，為何不用太陽能？確實，月球離太陽很近，使用太陽能很理想，但是月球每隔15地球天，就會走入黑暗，就無法使用太陽能發電。