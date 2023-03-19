WBC（世界棒球經典賽）預賽已經正式結束，駐點各地的大聯盟記者陸續完成任務返國，負責B組賽事的克拉爾（Michael Clair）閒暇之餘，在日本當地品嘗各式各樣食物，也對當地廁所感到印象深刻，感嘆回到美國如同來到地獄一般。

克拉爾在日本出差期間，對於日本料理及甜點讚不絕口，經常PO照在推特分享而成為熱門話題，回到美國的克拉爾除了想念日本食物外，也惦記著在日本上廁所的時光，17日他在推特發文抱怨，「回到美國就像來到了石器時代，至少在廁所是這樣的，沒有免治馬桶和加熱馬桶圈，這到底是什麼樣的地獄？」

推文下方一片球迷叫好，齊聲附和克拉爾的想法，「去過日本旅遊的人都是這麼認為」、「日本廁所真的是很厲害啊」、「我不知道為什麼免治馬桶沒有成為廁所的基本配備」、「你何不自己買一個呢？」

另一名記者莫納根（Matt Monagan）因A組賽程早一步結束，也從台灣飛往日本，這趟亞洲行讓他感觸很深，「在台灣和日本報導WBC，是我一生當中最難忘的經歷，WBC在這兩個地方意義重大。每個球員都非常自豪代表他們的國家參賽，是棒球這項運動中最美好的事。」

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