Thanks one million times to @2525kk for this most beautiful of meals.



He is also the secret superpower behind this tournament. Without his amazing translations, no one would be able to speak to all these wonderful teams and players coming through. pic.twitter.com/l5K8ZW5LlU — Michael Clair (@michaelsclair) March 13, 2023

Coming back to the states is like going to the stone ages — at least in the bathroom. What kind of hell world is this without bidets and heated seats??? — Michael Clair (@michaelsclair) March 17, 2023

WBC（世界棒球經典賽）預賽已經正式結束，駐點各地的大聯盟記者陸續完成任務返國，負責B組賽事的克拉爾（Michael Clair）閒暇之餘，在日本當地品嘗各式各樣食物，也對當地廁所感到印象深刻，感嘆回到美國如同來到地獄一般。

克拉爾在日本出差期間，對於日本料理及甜點讚不絕口，經常PO照在推特分享而成為熱門話題，回到美國的克拉爾除了想念日本食物外，也惦記著在日本上廁所的時光，17日他在推特發文抱怨，「回到美國就像來到了石器時代，至少在廁所是這樣的，沒有免治馬桶和加熱馬桶圈，這到底是什麼樣的地獄？」

推文下方一片球迷叫好，齊聲附和克拉爾的想法，「去過日本旅遊的人都是這麼認為」、「日本廁所真的是很厲害啊」、「我不知道為什麼免治馬桶沒有成為廁所的基本配備」、「你何不自己買一個呢？」

Experience of a lifetime covering the WBC in both Taiwan and Japan. The games, the tournament means so much in both places. And every player on every team had so much pride representing their/their parents/their grandparents countries. One of the best things baseball does — Matt Monagan (@MattMonagan) March 17, 2023

另一名記者莫納根（Matt Monagan）因A組賽程早一步結束，也從台灣飛往日本，這趟亞洲行讓他感觸很深，「在台灣和日本報導WBC，是我一生當中最難忘的經歷，WBC在這兩個地方意義重大。每個球員都非常自豪代表他們的國家參賽，是棒球這項運動中最美好的事。」