19日在板橋體育館進行的SBL，由台灣銀行與彰化柏力力打頭陣，本場哨聲四起，台銀更有30次罰球，柏力力則有20次。儘管台銀罰球把握度不比柏力力高，仍透過兩分與三分的命中率鎖定勝局，終場台銀95比84收下比賽，第三階段續保不敗之身(4勝0敗)。

首節柏力力在布依德領軍下曾取得小幅領先，但台銀瑪哈尼不遑多讓，與本土球員聯手扳回局勢，首節打完台銀反倒超前6分。第二節布依德早早三犯提前下場，少了進攻大將，台銀趁勝追擊，瑪哈尼、王偉丞、張家禾裡外開攻。不過柏力力展現韌性，陳奕綸5投全中貢獻11分，外加4助攻，幫助柏力力將分差維持在個位數。

易籃後台銀一度領先近20分，但兩隊依舊打得激烈，柏力力先靠著施顏宗籃下放籃追近比分，再由陳奕綸、布依德輪流開火逼出臺銀暫停。暫停過後，昨日台銀贏球功臣之一的瑪哈尼不只上籃又爆扣，不輕易給柏力力反攻機會。節末兩邊進攻都稍稍下滑，台銀也就順勢帶走勝利。

瑪哈尼攻下全隊最高26分、9籃板、4抄截，張博勝13分，另外陳侑昫、王偉丞、林柏偉及張家禾都有12分貢獻。柏力力則是布依德33分、9籃板，陳奕綸14分、7助攻，郭翰11分。

本周最後一場賽事再度上演台灣啤酒與裕隆納智捷的「藍綠大戰」，首節可以說是裕隆夏普的個人秀，單節就有11分、6籃板、4助攻的表現，儘管次節稍微熄火，但前面打下的基礎，幫助裕隆在中場仍以39比32小幅領先。

沒想到中場過後風雲變色！台啤人人都是進攻點，王子綱、黃泓諭、蓋比再挹注三分火力，內線也有倪克斯、王皓吉鎮守，單節26比10反倒超前9分。決勝節裕隆持續追趕，但倒數三分多鐘斑霸犯滿離場，對裕隆來說是追分期一大傷害，最終台啤在驚濤駭浪中以77比73將勝利收入囊中。

台啤主力射手王子綱三分球8投中5，全場轟本季新高20分，其中14分都在下半場，另有4抄截。他表示，球隊過去常在第三節當機，總教練周俊三一再提醒要修正這個問題。中場過後台啤果然回過神來，不只是逆轉局面，多點開花的表現更打開球隊士氣。