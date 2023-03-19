前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴大陸祭祖，並率同青年學子與大陸學生交流，預計會到南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市。國民黨前台北市議員羅智強表示，在兩岸兵凶戰危的此刻，馬英九這個歷史性的訪問，可說是兩岸和平的及時雨。

羅智強今(19日)在臉書粉專表示，前總統馬英九將赴大陸祭祖，並率青年學子與大陸學生交流。這是自1949年兩岸分治74年以來，首位踏上大陸的中華民國卸任總統。他說，看到這則消息，真的是萬分感動！特別是在兩岸兵凶戰危的此時，馬英九這個歷史性的訪問，可以說是兩岸和平的及時雨。

羅智強接著表示，當然，用膝蓋想也知道，民進黨一定會開始鋪天蓋地的抹紅，不過他要誠懇的建議副總統賴清德，既然把「和平保台」當作自己參選總統的政見，就不妨把胸襟放開，祝福馬英九這一趟大陸訪問，因為這才是用行動來實踐賴清德所說的「和平保台」。更祝福前總統馬英九此行平安豐富、順利圓滿，也希望兩岸的關係能夠早日融冰、春暖花開。

網友回應表示，「此舉超讚」、「兩岸和平，經濟起飛」、「用溝通取代對立，這才是最好的解決之道」、「現今人民一定要覺醒，俄烏的戰爭，就是一個恐怖的血淋淋顯影，放在眼前給大家看！我們要和平！我們不要打仗！」