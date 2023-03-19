國民黨選策會風波落幕，傳黨主席朱立倫已開始籌組立委提名委員會，包括新北市長侯友宜等4位六都首長都被列入，讓藍營人大讚回歸正軌。前立委蔡正元19日在《洪淑芬辣晚報》節目指出，民進黨縣市首長在幫艱困選區找人才、投資源輔選做得非常好，國民黨則是台中市長盧秀燕做得較好。國民黨首長不只要吃飯，還要懂得洗碗擦桌子，要幫艱困選區找適當的人來選；至於優勢選區，則要做到公平，找到公平辦法選才。

蔡正元指出，三重蘆洲是國民黨的超困難選區，侯友宜就要負責找到人，因為你資源最多。我找人來選艱困選區，我要幫他募款，給他人脈，這個才叫輔選。民進黨的縣市首長在這方面做得非常非常好，「不客氣地講，國民黨的首長，我觀察過，只有盧秀燕做得好！」其他幾位要加油。盧秀燕連議員的艱困選區，她都想辦法找人出來去選，還給他力量以及資源去選，雖然當選率不高，但艱困選區有人當選就是很大的突破！

「要吃飯的時候你來，要洗碗的時候跑掉，國民黨就有這個毛病！」蔡正元表示，你現在挑起責任來，要真的就挑到底，比方說，台中有艱困選區，台北、新北也都有立委的艱困選區，桃園也有。「你們四個給我找適當的人才選，因為都沒有人要選！你要勸那個有名望的，要有人出來選嘛！」老是讓黨主席、組發會主委去弄，他資源總是沒有你多。

蔡正元提到，第二個，國民黨有優勢選區，那個一定贏的，你要做到公平，不能說我跟誰有交情，選舉辦法裡故意弄個有的沒的，不好。你要表現出一種大家長的角色，大家都是我的孩子，手心手背都是肉，找出一個公平辦法來選才，誰有戰鬥力，你給他多鼓勵。

「入列很好，開始像個黨！」蔡正元指出，接下來不只要吃飯，還要懂得洗碗，還要懂得擦桌子。