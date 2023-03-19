AI專家、創新工場董事長李開復19日則宣布，成立Project AI 2.0公司，致力於打造AI 2.0全新平台和AI-first生產力應用。

澎湃新聞報導，劉永好在2023亞布力中國企業家論壇年會現場表示，曾經和百度（陸版ChatGPT「文心一言」的開發商）執行長李彥宏討論過智慧化如何和農業結合。劉永好認為，儘管目前大陸推出的產品和美國仍然有差距，但是隨著時間推移，陸企會跟上步伐，智慧化發展也會更上台階。

另一方面，19日下午4時30分，李開復在AI 2.0時代布局的新公司Project AI 2.0上線。李開復在朋友圈發文指出，正親自籌組Project AI 2.0，其資金、算力已陸續到位，新公司期權由新團隊絕對主導，首批廣召大模型、多模態、NLP、AI演算法工程與研究、分散式運算／Infrastructure等方向的頂級人才推薦自薦。

此外，李開復還附上自己1983年遞交美國AI頂尖學府：卡內基美隆大學博士的申請信，顯示其對AI領域的初心不改。