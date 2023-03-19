香港喜劇天王「星爺」周星馳過往曾與多個知名演員合作，更和影帝梁朝偉是「最佳損友也是最佳好友」的關係。近日有網友爆料在香港街頭偶遇周星馳與有著「石榴姐」之稱的女星苑瓊丹聚餐，讓網友嗨翻，直呼：「要合作了嗎？」紛紛敲碗期待兩人的新作品。

女星苑瓊丹出道多年，演出《九品芝麻官》、《食神》、《逃學威龍》等多部經典作品，後又多以搞笑形象參演多部周星馳電影。其中《九品芝麻官》以老鴇一角深入人心，又出演《唐伯虎點秋香》「石榴姐」一角而廣為人知。不過，近期較少出現在大眾視野的苑瓊丹日前被網友偶遇與周星馳一同在餐廳內用餐。

近日，微博上盛傳一則「周星馳石榴姐聚餐」的話題，指出有網友偶遇周星馳與苑瓊丹(石榴姐)在餐廳聚餐的畫面。而該話題底下雖然有部分網友質疑一旁的男子並未露出全臉，是否是周星馳還未可知，但大部分的人都相當高興可看見兩人合體的畫面紛紛留言，敲碗兩人能否有合作的機會，「好期待周星馳和石榴姐可以有新的合作」、「他們之間的再次相遇，也代表著我們的青春回來了，如果再次合作肯定會帶來不一樣的驚喜」、「星爺的作品永遠是經典。」

微博上不少網友紛紛敲碗兩人的新合作。(圖／翻攝自微博)

事實上，周星馳曾出演以及拍攝過不少喜劇電影，其中《唐伯虎點秋香》更是不少觀眾的童年回憶，雖然電影已經播出許久，但當中的經典畫面還是深深刻畫在不少觀眾的心中。而苑瓊丹過往曾在網路上分享當時拍攝《唐伯虎點秋香》點滴，指出自己有次的丑角妝容太過誇張，還讓周星馳嚇到說：「要不要那麼搶戲。」