彰化縣警局某分局負責督業務的二組組長，下班時間在辦公室看A片，渾然不覺竟然被側錄，還向高層檢舉，彰化縣警局調查後，記1支申誡處分，並調回局本部擔任非主管職，20日要報到，掀起警界嘩然，有指出負責督導員警風紀的2線2星，還做出這麼差的示範，但更有人毛骨悚然，指出下班時間看片還會被監視，「法網恢恢」太可怕了。

彰化縣警局督察長謝錫釗表示，該組長是在某一天的晚間下班後，在辦公室用電腦播放A片欣賞，有人從窗外側錄下，檢舉人將影片送督察系統，警方進行約談後，組長自己坦承下班時間確實播放A片，本只是想鬆一下，沒有留意是在辦公室，行為並不恰當。

事件爆開，警界看法兩極，有指出警官未免當得太爽了，也有人不以為然，警官也是人，都不能有私人時間，看A片算是滔天大罪嗎？又不是真幹什麼傷天害理之事，也有人懷疑，恐怕是與人結怨，才會有人這麼刻意的要心存報復。