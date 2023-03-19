美國加州一名男子日前因持有900多件兒童色情物品遭到逮捕。揭發這樁惡行的不是別人，正是這個男人的妻子。

美國福斯新聞網報導，位於加州北部的雷丁市（Redding）警察局說明，本月8日，當地一處民宅的女主人發現，自家的客用洗手間居然有個攝影鏡頭，她當場找來老公質問到底怎麼回事。

Ryan Rovito, 34, was charged with the possession of child pornography. https://t.co/IbryCWKz5P — FOX 32 News (@fox32news) March 19, 2023

婦人的丈夫坦承知道這個攝影鏡頭的存在，並承諾會拆下來丟掉。婦人設法在丈夫處理掉攝影鏡頭之前拿到手，繼而在家中找到與攝影鏡頭連線的硬碟，裡面有大量兒童使用洗手間的畫面。

婦人驚覺事態嚴重，立刻報警，她很擔心丈夫錄下了自家小孩上廁所的畫面。

雷丁市警局說，嫌犯是現年34歲的加州男子萊恩（Ryan Rovito），警方取得搜索票之後上門執法，經過初步鑑識分析，硬碟內存有超過900張兒童色情照片與許多影片，偷拍地點是萊恩自家的客用洗手間。

影片內容是成人與兒童如廁的畫面，受害者顯然完全不曉得自己成了偷拍的對象。

隔天（9日）上午，雷丁市警局取得逮捕令，在一處路邊攔下萊恩駕駛的車輛，直接將他逮捕。萊恩被控持有兒童色情物品、偷拍可辨識的人士衣衫不整模樣。他已在沙斯塔郡（Shasta County）監獄接受監禁當中。