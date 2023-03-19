許多油頭族都希望能夠找到清潔力強、抑制出油效果佳的洗髮精。一位媽媽近日表示，「我的油頭終於找到最適合的洗髮精了！」不過許多網友看了卻是大驚失色，原來她推薦的洗髮精，其實是用來清潔餐具的Fairy高效純淨洗潔精，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「我的油頭終於找到最適合的洗髮精了！」直呼和該款洗潔精是相見恨晚，美中不足的是髮尾需要另外潤絲。

對此，許多網友紛紛回應，「效果很好，去頭皮」、「這是洗頭的嗎？我一直當成洗碗精欸」、「認真的嗎？」、「怎麼會有人把自己當盤子」、「洗完都不油了，因為都禿了吧」、「這是洗車精…我拿來洗車洗掉一罐，非常好用，去污能力很強，洗得很乾淨但不傷金油層」、「這罐是我有史以來用過洗得最乾淨的洗碗精」。

一位女子表示她把洗潔精當成洗髮精使用。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

不過也有內行人說明，這款洗潔精真的可以拿來洗頭，「認真～聽髮廊說過，做月子1個月沒洗頭，第一次要先用這個洗一次去油再用洗髮精，不然油到洗不出泡沫」、「弱酸性跟中性起泡劑，本來就可以洗全身⋯而且洗的乾淨又不傷皮膚⋯記得潤髮就好！」、「其實看它的主成分，都是可以用在皮膚清潔保養的原料，差別在濃度⋯」。

根據好市多官網說明，Fairy高效純淨洗潔精成分包含月桂醇聚醚硫酸脂鈉、月桂基氧化胺、苯氧乙醇、檸檬酸鈉，用途則是清潔餐具。