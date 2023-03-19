大S和汪小菲離婚後鬧得沸沸揚揚，前婆婆張蘭也不時跳出來說話，還模仿具俊曄打碟、賣綠茶、賣滷蛋等行為，被外界解讀有意諷刺大S與具俊曄，今（19）日張蘭突然登上微博文娛熱搜第一，財經網報導指張蘭欠9.8億人民幣，引發熱議。

今（19）日張蘭突然登上微博文娛熱搜第一，熱搜搜索詞是「張蘭欠9.8億未還家族信託被擊穿」，根據陸媒《財經網》報導，美國聯邦地區法院公布La Dolce Vita Fine Dining Company Limited（甜蜜生活美食有限公司）與張蘭的民事訴訟裁決書，該判決張蘭以及公司名下所有的紐約西53街20號39A公寓出售所得歸甜蜜生活美食有限公司所有。甜蜜生活美食有限公司實際上是歐洲私募股權公司CVC Capital Partners為了收購俏江南成立，判決書中紀載張蘭2019年與CVC的訴訟敗訴，欠對方1.42億美元及利息（約43億新台幣）。

CVC注意到張蘭還有家族信託，新加坡法院認定張蘭是家族信託的實際所有人，因此同意CVC提出任命接管人的申請，意味著張蘭將失去家族信託的管理。不少網友對金融術語不清楚，有專業網友在論壇解答稱「這事的本質，就是張蘭被騙了。」網友解釋有兩種信託，一種把錢交給機構後就沒有權利干涉，就算追債也動不了這筆錢，第二種可以隨意動用，推測張蘭應該是被騙了，以為兩者優點是同一種信託，「說白了不是信託的問題，也不是張蘭的問題，而是賣信託產品的人的問題」。

對此張蘭透過直播時回應欠債是被資本算計：「我沒有算計別人，所以不丟人。這說明我做的好，豬養肥了、狼就來了。是CVC基金欠我的，我沒欠任何人，怎麼會向黑惡勢力低頭。」並稱自傳《我的九條命》中有詳細的過程，具體在直播間就不說了。