蛋荒亂象方興未艾，電價調漲新常態眼看又要接踵而來，引發民眾對蛋電雙漲、萬物齊漲的憂慮。民眾黨發言人楊寶楨19日在《新聞大白話》節目質疑，主計長朱澤民說物價有往下的趨勢，農委會主委陳吉仲說全球缺蛋，又從國外調蛋，一個常識不清楚，一個邏輯前後矛盾，完全不知民間疾苦。蔡政府能源政策錯誤導致缺電，台電改革沒有明顯期程非常牛步，請問這個黑洞要怎麼補得滿？是否都要全民買單，轉嫁給民眾？

楊寶楨表示，讓全民買單真的是非常不對，因為這其實就是蔡政府錯誤的能源政策所導致的，台電改革喊了非常久，但是看起來是非常牛步，並沒有一個明顯的期程在進行當中。台電今年已經增資了1500億，再來就是疫後特別條例又補貼500億，請問這個黑洞要怎麼補得滿？

「要全民買單嗎？所以是都要全民買單，轉嫁給民眾？」楊寶楨提到，現在物價跟通膨壓力這麼大，主計長朱澤民又說物價正在往下？政府官員真的拜託，sense（常識）如果不太清楚的話乾脆就別講，講出來只會讓我們覺得說，政府官員沒有辦法去體會民間的辛苦，不知民間疾苦，沒辦法苦民所苦，然後再加上你講出來的話也不對。

楊寶楨指出，最近上漲的物價，比方說加一顆溏心蛋要40元，請問之後如果蛋量回穩之後，這家餐廳他的加40元會減為加20元嗎？很難！通常如果良心店家他會默默降回來，現在看起來沒有。談到蛋的問題，陳吉仲主委的邏輯前後矛盾非常嚴重，他之前說全球在缺蛋，但他最近又講說，我們已經緊急跟8個國家調蛋、進口蛋進來，然後網友就說：你不是說全球缺蛋嗎？那請問其他國家可以提供蛋給我們，是發生什麼事情？

楊寶楨直言，現在蛋的缺口，每天缺了80萬到100萬顆，到月底才會進口500萬顆，補得齊嗎？根本就來不及！