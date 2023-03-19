台灣大哥大首次結合創新服務MyMoji，攜手臺北富邦勇士打造「台灣大哥大 勇士中學 悍你同樂」主題週活動，首日活動人氣爆棚，座無虛席，MyMoji體驗人次較平日暴增10倍，今(19)日為期第二天，邀請到更多重量級貴賓共襄盛舉，由台灣大總經理林之晨聯袂台灣大體育家族成員、奧運舉重金牌得主郭婞淳替臺北富邦勇士隊開球，籃球、舉重等體壇重量級明星跨界齊聚一堂。

台灣大總經理攜郭婞淳聯袂開球 籃球、舉重體壇健將一起Open Possible

連續兩天擔任開球嘉賓的台灣大總經理林之晨表示，台灣大除準備豐富的主題週活動，帶來精彩賽事，同時結合科技應用MyMoji服務，球迷透過MyMoji與野獸林志傑、噴射機張宗憲，以及台灣大體育家族選手們大玩虛實同框，實現能所不能。本次主題週活動很高興邀請到台灣大體育家族選手郭婞淳擔任開球嘉賓，婞淳不僅是東京奧運金牌，更為舉重女子59公斤級抓舉、挺舉、總和三項世界紀錄保持者，今日籃球、舉重跨界體壇明星齊聚，希望透過婞淳秉持毅力與努力的「婞念」，一起Open Possible，為台灣體壇健將加油，站上世界殿堂持續發光。

台灣大體育家族選手郭婞淳首次為P.LEAGUE+開球。(圖/業者提供)

舉重女神郭婞淳首次現身P.LEAGUE+ 分享「婞念」為籃球健兒加油

憑藉不屈不撓精神，於體育最高殿堂奧運摘金的婞淳首次現身P.LEAGUE+為勇士隊加油，主題週連兩日都親自來到球場觀賽，和滿場觀眾同步體驗籃球的熱血。以舉重總和紀錄高達247公斤成為59公斤量級世界紀錄保持人的婞淳，這次開球手中的籃球雖輕如鴻毛，但她難掩興奮說自己的偶像就是勇士隊的林志傑，非常欣賞他對每一場球賽和每一顆球都抱持著非常積極的態度，希望自己可以跟隨傑哥自我要求的拚勁與永不放棄的精神，時刻提醒自己更努力，成有更有價值的人，創造更多的不可能，今日透過開球，將自己的力量傳遞所有人。

郭婞淳現身遊戲攤位「MyMoji元宇宙分身製造艙」，與勇士球迷們一起玩數位分身，同時已擁有MyMoji數位分身的她，現場逗趣虛實同框歡迎民眾體驗。球迷爭搶與婞淳合照、握手，並笑說「無法和我本人拍到的粉絲，歡迎使用MyMoji與我的數位分身虛實合影。」引發超高人氣席捲全場。

郭婞淳現身遊戲攤位「MyMoji元宇宙分身製造艙」，已擁有MyMoji數位分身的她，現場逗趣虛實同框歡迎民眾體驗。(圖/業者提供)

主題週第二天，台灣大推出中場遊戲「目標在即大步向前」與球迷互動，考驗粉絲運氣，共計9組關卡，首位集滿MyMoji、MyVideo、MyMusic指定牌子者即獲勝，台灣大總經理林之晨現場親自送上Samsung Galaxy Watch5 Pro予幸運闖關成功的球迷者。

郭婞淳與勇士球迷大玩MyMoji數位分身，與粉絲虛實同框。(圖/業者提供)

最強狼團「W0LF(S)五堅情」、Faye詹雯婷輪番熱力開唱 嗨翻籃球館

除了精彩賽事，賽後邀請多組藝人輪番開場。Faye詹雯婷以充滿震撼及生命力的歌聲演唱《我要飛》、《Fly Away》等許多人的青春回憶。主題週的最後壓軸，最強狼團「W0LF(S)五堅情」著陸臺北和平籃球館，由黃偉晉、陳零九、賴晏駒、邱鋒澤和婁峻碩五人組成的男子團體，帶來膾炙人口的歌曲《兵變》，嗨翻現場歌迷，為接連兩日的主題週畫下完美句點。