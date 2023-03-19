苗栗一名女子在丈夫阿吉（化名）的電腦中發現黎姓女子的裸照及身分證，2人還甜蜜同遊越南，她要求黎女與阿吉分手，卻得到她與阿吉是真愛的回應，讓她氣得控告黎女侵害配偶權。苗栗地院審結，判黎女須賠償20萬元為適當。可上訴。

判決書指出，女子主張，與阿吉為夫妻，目前婚姻關係存續中，但2021年6月起阿吉對她的態度變冷淡，經常在晚上外出，直到凌晨4到5時左右回家，她查看阿吉的電腦後才發現，裡面存有多張黎姓女子的裸照，並存有翻拍黎女身分證配偶欄背面的照片。

女子說，她質問阿吉，阿吉否認與黎女為男女朋友關係，但她後來才得知2人早已交往，還於2022年9月間先後搭機前往越南旅遊後，再一起搭機返台，甚至她要求黎女與阿吉分手時，黎女還嗆聲表示，「我與阿吉是真愛」等語，讓她大受打擊，夫妻感情也消逝殆盡，認為黎女的行為嚴重破壞她的婚姻，依法向其求償100萬元。

對此，黎女稱，自己為越南籍人士，在台經營養生館因而認識前來消費的阿吉，2人日久生情交往後一陣子後，阿吉才坦承已婚身分，當時她因不想破壞他人家庭，曾立即提分手，認為並無故意侵害阿吉妻子的配偶權。

苗栗地院審理時，法官勘驗黎女與阿吉妻子的通話譯文，發現黎女自承與阿吉交往時，早就知情阿吉已婚，故不採信黎女說詞，酌情後，判黎女須賠償阿吉妻子20萬元為適當。可上訴。