根據最近的一份預算報告，美國空軍將要削減54%的F-15E 打擊鷹(Strikeegale)戰機機隊。F-15E是最多功能的戰機，有著非常理想的速度、航程、載荷能力、作戰能力。

航空周刊報導稱，美國空軍計劃在 2028 財年之前，削減其218架F-15E當中的119架，並表示，該計劃是調整空軍結構和有效支出所做出的調整。

攜掛B-61戰術核彈的F-15E。(圖/美國空軍)

據報導，被削減的119架F-15E，是沿用兩台普惠( Pratt & Whitney) F100-PW-220E 渦輪扇發動機的舊型版本，220E發動機的單台推力大約是23,500磅(104.5千牛頓)的推力；獲得保留的99架戰機，則已更換成2具推力更強大的F100-PW-229發動機，單台推力架達到29,000磅(129千牛頓)。很顯然，使用220E發動機的也代表較早期版本的F-15E，它們從1988年開始服役。

美國空軍打算將使用普惠F100-PW-220E發動機的早期F-15E給退役封存。(圖/美國空軍)

題外話，1中華民國空軍在1992年所購買的150架F-16A/B戰機，就是使用F100-PW-220E 渦輪扇發動機。幾年前，F-16進入升級工作時，美國也提出更換F100-PW-229發動機的方案，但空軍看到升級費用多出一倍就拒絕了，因此升級後的F-16V，並沒有更換發動機。

回到主題，與單純的空優型F-15C戰機不同，F-15E有著強大的對地攻擊能力，在1991年的第1次伊拉克戰爭迎來首次實戰，擔任的是重要的對地打擊任務，摧毀24座飛毛腿飛彈，有飛毛腿殺手之稱。

F-15E最大的外型特色，是它的一對適形油箱，安裝在機翼根部之下，這提供F-15E更大的航程和有效載荷能力，卻沒有增加太多的飛行阻力，因此F-15E的極速幾乎沒有損失，仍然是2.5馬赫。F-15E可以攜帶任何精準炸彈與傳統炸彈，包括新型 B61-12 核重力炸彈。

此外，F-15E還具有強大的感測器和自我保護能力，並且得到美國空軍的持續升級，雷達從服役初期的AN/APG-70都卜勒雷達，換裝成功能更強大的AN/APG-82(V)1 主動相控陣雷達(AESA) ，再加上藍盾、弓射手筴艙，使F-15E同時具備雷達搜索與熱成相搜索的能力。美國空軍也持續改進它的被動/主動警告和生存能力系統 (EPAWSS)，能夠提前告知危險所圶，這將提升它的戰場存活能力。

F-15E經常以特遣隊的形式，前往世界各地部署，包括在歐洲、印太地區、中東地區等。這些戰機定期參加重大演習，以增強美軍應對世界重大危機的能力。

既然任如此重要，為何美國要裁掉一半的F-15E?很可能是要用新的F-15EX 「鷹2代」(Eagle II)來為F-15E 機隊汰舊換新。空軍參謀長朗上將(Charles Q. Brown)在一年一度的麥卡利斯防禦計劃會議(McAleese Defense Programs)上表示，打擊鷹和鷹 2代有類似的能力。 確實如此，雖然外觀相似，但是F-15EX有著科技優勢，性能當然比F-15E更強大。