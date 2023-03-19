對於馬英九前總統將率青年學子訪問大陸，國民黨發言人林家興表示，對馬前總統訪陸之行致上祝福，希望出訪一切平安順利！

林家興指出，國民黨不斷透過行動實踐「親美，友日，和陸」方針，證明以「交流取代交惡，對話代替對抗」的方式，可以有效捍衛中華民國、守護台灣民主及維護區域和平；而此次馬前總統訪問大陸，相信對於兩岸交流及了解都有正向的幫助。

林家興認為，考慮到馬前總統的前任元首身份與格局，這當然是歷史性的訪問，也是對兩岸未來走向有正面影響的行動先聲。