2024年立委選舉，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，在被視作艱困選區的第二（士林、大同）與第五（中正、萬華）選區，不排除派出奇兵，她透露曾徵詢前台南市議員謝龍介到北市參選的意願。針對國民黨北市黨部主委要勸進謝龍介選台北市立委，媒體人吳子嘉表示，他聽了都快昏倒了。

吳子嘉19日在《董事長開講》網路直播節目中表示，謝龍介這次在台南市長選舉的得票率，謝龍介拿到43.63%，只輸台南市長黃偉哲4萬5千多票，得票差距只差5%而已。如果88槍案、爐渣案，在台南市長選舉投票前被爆料，謝龍介現在已經當選台南市長。

吳子嘉透露，他曾經問過謝龍介一件事，若謝龍介有台北市議員徐巧芯的爆料能力，他已經當選了；謝龍介則表示，他爆料，媒體不肯報導。

吳子嘉認為，謝龍介差3趴就當選台南市長，在台南已經算是一個諸侯，國民黨台北市黨部主委卻要勸進謝龍介選台北市立委，他聽了都快昏倒了。

國民黨台北市議員徐巧芯覺得，謝龍介應該留在台南，因為他現在已經辭去議員，但他不能什麼都沒有就留在台南，這樣要他怎麼耕耘。而不分區立委的存在，就是為謝龍介這樣的戰將，也就是未來可能拿下戰功再下一城的人物。