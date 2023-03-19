台灣四面環海，有些釣客會找釣點釣魚，帶著戰利品回家好好品嘗，一名網友近日收到朋友海釣的鮪魚，沒想到一切開魚肉後，魚肉裡充滿許多白色圓點，不知道是何物因此上網詢問。圖片曝光後，不少明眼人直說就是寄生蟲，提醒千萬不可生食。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，朋友去海釣回來送給自己一尾大魚，但刀子才一切開魚身，卻驚見魚肉裡有著數不清的白色顆粒，異常狀況讓他心生疑慮，因此上網求教「這是不是寄生蟲卵啊？」

魚肉裡白色顆粒分布廣泛，無論哪個部位都可看見，曾見識過的網友也回覆告知是寄生蟲。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

魚肉裡白色顆粒分布廣泛，無論哪個部位都可看見，曾見識過的網友也回覆告知是寄生蟲。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

照片引起網友熱議，不少人直接警告，「就是寄生蟲，不用google了」、「YT找魚肉裡的白點，是寄生蟲」、「好恐怖，滿滿的卵」、「關鍵字：魚、孢子蟲」、「這個蟲的數量，在人界叫癌症末期」、「正常的魚肉不會有這些東西」、「這就是為什麼我不吃魚的原因」。

也有網友指出，魚肉有寄生蟲只要完全煮熟還是可食用，「是蟲，但是煮熟就沒事了」、「不過這種魚都拿來煮湯、油煎，熟了都可以吃啦」、「雖然海魚的寄生蟲大部分在人體無法生存（非終端宿主），但仍然可以把你搞的上吐下瀉，請務必用110%的熟度烹飪這條魚」。