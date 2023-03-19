我國友邦宏都拉斯傳出計畫與中國大陸建立正式關係。根據外電報導，美國正試圖阻止宏都拉斯與台灣斷交。我外交部呼籲，宏都拉斯謹慎斟酌，勿做出損及兩國多年友誼的錯誤決定。入口網站「Yahoo奇摩」15日起針對「宏都拉斯擬與中國大陸建立正式關係，你會擔心台灣外交情勢嗎？」進行網路民調，截至19日最後結果出爐，居然高達64.0％的網友表示不擔心。

「Yahoo奇摩」15日起針對「宏都拉斯擬與中國大陸建立正式關係，你會擔心台灣外交情勢嗎？」進行網路民調，截至19日晚間11點半，已有1.19萬名網友投票。49.0%的網友表示完全不擔心，15.0%表示不太擔心；17.3%表示非常擔心，9.8%表示還算擔心；8.9%不知道／沒意見。

該民調也問到，「你認為兩岸關係會因此產生影響嗎？」有44.2%的網友認為毫無影響，20.8%認為影響甚微；16.3%認為有所影響，10.9%認為影響極大；7.8%不知道／沒意見。