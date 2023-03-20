2到4月，高雄超過20場大咖演唱會接連登場，吸引數十萬歌迷粉絲朝聖，引爆一波追星的高雄熱！3/18-19韓國女團BLACKPINK連續兩天在高雄開唱，全市旅宿業週末訂房率近9成，市府還推出「加食延暢」優惠方案對接演唱會經濟，並加碼推出商圈夜市優惠券，估計這兩天可帶來近2億的經濟效益。

BLACKPINK連續開唱，9萬粉絲唱旺高雄經濟

圖說：韓國女團BLACKPINK連續兩天在高雄開唱，帶進9萬歌迷。（讀者提供）

BLACKPINK這次入住亞灣區的洲際酒店，17至19日三天全部客滿，成為粉絲追星點；離世運主場館較近的萬豪酒店，700多間客房也預定一空。高雄市政府統計，週六高雄整體訂房率近9成，許多知名飯店旅館滿房或接近滿房；兩場演唱會大約9萬張門票，以交通部觀光局前年統計數字，每人每次平均旅遊支出2,061元估算，本次演唱會至少可帶來將近2億的觀光效益。

BLACKPINK連續開唱，9萬粉絲唱旺高雄經濟

BLACKPINK連續開唱，9萬粉絲唱旺高雄經濟

圖說：經發局於演唱會現場及捷運站設攤兌換商圈夜市優惠券，吸引歌迷兌換。（高市經發局提供）

高雄市政府配合各大演唱會的演唱會經濟，跨局處推出「加食延暢」優惠方案對接演唱會經濟，經發局更加碼，歌迷憑票即可兌換50元商圈夜市優惠券，高雄市長陳其邁力邀歌迷續攤逛商圈、到高雄各地商圈夜市享受美食及濃厚人情味。

陳其邁表示，這幾天南下高雄的高鐵，就幾乎客滿 ，還有一些從國外來的旅客，他表示，市府會盡地主之誼，包括維安、交通、演唱會經濟如加食延暢等，也推出五十元的商圈夜市券，歌迷憑票根就可換五十元，到商圈夜市享受高雄美食。

圖說：韓國女團BLACKPINK連續兩天在高雄開唱，帶進9萬歌迷。（交通局提供）

這次演唱會，高雄市政府針對演唱會後交通疏運特別嚴陣以待，陳其邁表示，這次專案成立現場應變中心，由秘書長郭添貴帶領交通局等各單位進駐，除了加密捷運班距至3分鐘，同時增派散場接駁車將歌迷快速載運至高鐵左營站轉搭高鐵、台鐵，等多元交通運輸工具為順利疏運散場歌迷。

結果成效顯著，18日較原本預估散場所需時間120分鐘提早10分鐘完成，19日更是提早30分鐘，陳其邁感謝感謝民眾配合交通宣導及疏運措施，讓2場演唱會交通疏運均提前完成疏運。高雄市長陳其邁也慰勞這2日警察局、義交大隊、文化局、捷運公司、交通局等工作人員辛勞，更重要的是要感謝市民朋友配合搭乘公共運輸，讓2日活動疏運圓滿達成。