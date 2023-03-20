一名女網友透露，住在市區的婆婆要她把兒子的戶口轉過去，這樣祖孫才能夠同住，沒想到她拒絕後，婆婆竟開始向街坊鄰居說她的壞話，某次經過婆婆家附近的肉圓店，竟還被老闆娘罵「你不聽你婆婆的話！你這個人不好啦！妳這樣不對啦！」讓她相當傻眼。

該名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，指出婆婆希望她把孩子的戶口遷到市區，這樣才能祖孫同住，但她不肯，婆婆竟開始向鄰居街坊訴苦；某天她經過婆婆家附近的肉圓店，和老闆娘打招呼，對方看到兒子沒有穿附近學校的制服，便好奇詢問，原PO則回答因為他們家不在附近，所以沒有讀這邊的小學。

一名女網友透露，住在市區的婆婆要她把兒子的戶口轉過去，這樣祖孫才能夠同住，沒想到她拒絕後，婆婆竟開始向街坊鄰居說她的壞話。（圖／翻攝臉書「毒姑九賤婆媳討論區」）

沒想到肉圓店老闆娘得知後，竟大聲怒罵原PO「你不聽你婆婆的話！你這個人不好啦！妳這樣不對啦！你不對啦！」，原PO當場傻眼，表示自己就住鄉下，孩子方便接送就好，但對方仍直言「妳不對啦！這就是妳不對了！」原PO相當生氣，自此後再也不買他們家肉圓，還酸說「祝她生意興隆」。

貼文曝光後，不少網友也覺得莫名其妙，紛紛留言「這老闆真不會做生意！要是我一定跟妳說、對啦！妳這樣做就對了」、「街坊鄰居中，這種人很多，自以為是正義超人，其實是雞婆魔人」、「管真多，又不是她的孫、要唸哪她沒資格管」。

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