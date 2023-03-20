臺中市政府地政局為推動重劃業務資訊大公開，將原以網站文字呈現的「參加自辦重劃注意事項」製作成動畫影片，分別於 2021、2022年推出熱身篇及解惑篇，這些全國首創影片以親民便捷的資訊公開措施，讓民眾從影片互動中得到資訊，節省電話洽詢時間，創造政府與民眾雙贏的利基。

「參加自辦重劃注意事項」動畫QR Code。(圖／臺中市政府地政局提供)

地政局吳存金局長表示，自辦市地重劃開發作業法令繁瑣，實務程序複雜，民眾往往因不能理解而衍生紛爭，因此從2017年開始推動「重劃資訊e點靈，權益保障大躍進」計畫，逐步在機關網站建構「臺中市公自辦市地重劃區」的各階段對外公開資料；再於2018年領先全國，推出「重劃QA一把抓，權益保障毋免驚」，將民眾常遇到市地重劃的問題設計成Q＆A(計有114題)，由民眾自行查閱，到去(111)年12月底，網站點閱人數已突破17萬人次；考量Q＆A的文字解釋對民眾較難理解，地政局將原先僅以文字呈現的「參加自辦重劃注意事項」內容製作成動畫影片，提供淺顯易懂的政策宣導，這種方式更具吸睛效果，大大有利重劃業務推動。

「參加自辦重劃注意事項」動畫QR Code。(圖／臺中市政府地政局提供)

吳存金局長說，動畫影片以「吸引民眾來看」為主要發想，如何讓大家目光停留聚焦，並且有助於民眾了解自辦重劃內容而非單純的政令宣導，因此以擬人化方式設計，透過動畫中人物的對談，說明自辦重劃常遇到的問題，讓不是地政專業的民眾可以一看就懂，節省手動查詢或電話詢問的時間；經評估，以每日接聽3通諮詢電話，每次通話時間約15分鐘計算，平均1個月(22個工作日)約可節省1名承辦人16小時電話解說時間。吳存金局長進一步說明，動畫影片設計時以民眾的角度設身處地、換位思考，使民眾明瞭、接受影片傳遞的訊息，這項措施讓非地政專業的人一看就懂，臺中市政府地政局便民服務，將秉持好還要更好的概念，繼續向前超越。(臺中市政府地政局廣告)