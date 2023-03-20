矽谷銀行無預警倒閉，震撼全球金融圈。這家曾被評為模範銀行的美國指標新創融資機構，何以在短短兩天之內急速殞落？聯準會的出手救市，又是否能挽回市場對金融業的信心？

「從來沒想過，我的銀行會倒閉……。」說話的，是美國東岸一家醫療保健新創公司的執行長，時間點，是美東時間3月10日，正當美國政府宣布「關閉」一家有40年歷史的老牌銀行之際。

受害CEO：生命最糟一刻

「電話沒有人接，帳戶遲遲無法登入……，我在那裡至少有1千萬美元的存款。」接受紐約當地媒體採訪時，這位執行長語氣中難掩焦慮，「這是我生命中前所未有、經歷最糟糕的18個小時。」她如此強調。

「這會是雷曼危機的再現嗎？」過去兩天，全球主要媒體紛紛拋出這樣的疑問。究竟，在這位執行長經歷生命最糟糕的18個小時之前，發生了什麼事？

時間先回到3月8日，當晚，位於美國加州的矽谷銀行（Silicon Valley Bank，以下簡稱SVB）發布了一則融資公告。公告表示，SVB已出售由美國公債和不動產抵押貸款證券（MBS）組成的210億美元可銷售證券（AFS），而此舉將導致18億美元的稅後損失；此外，公告提到，公司計畫透過普通股和特別股籌集22.5億美元的資金，以「重塑資產負債表」。

出乎許多人預料的是，一則看似「不慍不火」的融資公告，不僅為SVB自己敲響了「喪鐘」，更連帶重擊了全球資本市場對美國銀行業的信心。

3月9日美股開盤，以美國最大銀行摩根大通為首的銀行股全面重挫，摩根大通收盤大跌5.4％，澳洲四大銀行之一的西太平洋銀行（PacWest Bancorp）重跌25％，全美第八大銀行嘉信理財集團（Charles Schwab Corporation）下挫13％，標普五百指數中的銀行類股則重挫逾4％，創下2020年6月以來最大跌幅。而作為「震央」的矽谷銀行母公司SVB Financial，收盤更是暴跌了逾60％。

就在資本市場「腥風血雨」不到一天之後，加州監管機構金融保護與創新部（DFPI）宣布關閉矽谷銀行，隨後，SVB被移交給美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，也等同宣告這家資產規模排名全美第16大的銀行，即將進入破產程序。SVB的「倒閉規模」之大，也創下了2008年金融海嘯以來美國銀行業的紀錄。

諷刺的是，在2月中，矽谷銀行才剛登上了《富比世》雜誌「2023年美國百大銀行」榜單，憑藉出色的獲利能力名列加州第5位、美國第20位。

矽谷銀行何以走到這種地步？

「全美新創融資 一半靠它」

在談矽谷銀行的「失敗」之前，讓我們先回顧一下它的「榮光」歷史。成立於1983年的SVB，總部位於美國加州的聖塔克拉拉市。成立初期，主要為矽谷地區的科技企業提供貸款和其他金融服務，並在1990年後擴大業務範圍，成為一家專門服務新創企業和創新型企業的商業銀行，並在全美打響名號。

「全美的新創融資，大約有一半都是透過它。」曾任之初創投合夥人、現旅居矽谷的台灣知名新創顧問詹益鑑，如此評價SVB在美國創投圈的地位。

為何矽谷銀行能擁有如此高的市占率？詹益鑑認為，其中關鍵，在於SVB的特殊產品：風險貸款（Venture Debt）。

詹益鑑解釋，「風險貸款」和一般貸款最大的差異是，一般貸款或授信是以實體資產或業務，作為抵押或擔保品，但風險貸款是以新創公司的融資能力與市場估值，作為評估。

這麼做的好處是什麼？詹益鑑表示，對新創來說，最直接的優點，就是不需要設備或資產作為擔保品；另方面，詹益鑑補充，「相較於可轉債，風險貸款並沒有可轉換為股票的特性，因此不具有稀釋股本或奪取公司控制權的缺點。」

不過，新創公司的風險原本就高，這也代表能提供風險貸款的機構必須有相當的「評估能力」，詹益鑑強調，這也正是SVB的優勢所在。他觀察，為了讓旗下獲投公司拿到風險貸款，許多創投會要求新創公司盡早於SVB開設帳戶、累積往來紀錄與財務資料，並將投資的資金放入該帳戶中。

詹益鑑指出，久而久之，隨著老牌或大型創投機構對SVB的信任與依賴，想在矽谷獲得投資或已經獲得投資的新創公司，幾乎都會有SVB的帳戶，「也因為跟這麼多創投與新創公司長期往來，SVB得以掌握獨特的產業資訊與評估能力。」詹益鑑說。

然而，成也蕭何，敗也蕭何，詹益鑑感嘆，客戶「過度集中」於新創，最終竟也成為SVB倒下的原因之一。