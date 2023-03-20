歐美銀行包括矽谷銀行、瑞士信貸等相繼爆雷，引發市場投資人恐慌，知名半導體分析師陸行之在臉書發文分享他的投資心得，建議投資避開以下7大地雷。

一、不投資政府債券，雖然利率下跌，債券價格有機會上漲，但大部分政府（尤其是美國政府）財務都是負債累累，胡亂印鈔票，如果把美國政府當作一家公司來看，淨負債比率肯定都超標。

二、資金不投入資本開支高，有時賺、有時賠錢的產業鏈，也不買這些公司的債券，尤其淨負債(算法：總負債減去總現金除以股東權益)比不能超過20%。

三、盡量不投資commodity(商品)化的科技/半導體週期行業，因為這類產業週期好漲價大賺，週期不好跌價虧損，除非能夠確認現在是絕對的週期及價值底部。

四、盡量不投資產業的第二、第三名公司，除非這家公司的研發及技術能力有機會能超越龍頭。

五、盡量不投資手機、電腦、電視、家電、面板產業鏈比重高的公司，因為只有產品升級，沒有革命性創新。

六、盡量不投資淨利率只有5%、毛利率不到15%的公司，表示這家公司只有組裝技術，沒有核心零組件或製造技術。

七、盡量不投資競爭者一堆，但技術壁壘差異不大的行業及龍頭。