星座專家唐綺陽分析3/20~3/26星座運勢，本周二（3/21）太陽進牡羊，也是四大節氣之首春分點，代表萬物復甦，是今年真正的新開始。接著周四（3/23）冥王星進水瓶，3~6月是關鍵變化期，世界版圖或社會共識將起新的變化，保有實驗精神、摸索自我可能性，就會發現新世界。

此外，本周火星在雙子衝刺，多注意交通問題，避免脾氣急躁；到了周六（3/25）火星進巨蟹，情緒容易受到波動、感到焦慮，要注意脾氣的控管，並為了安全感而更努力。

星象影響：太陽進牡羊、冥王星進水瓶、火星在雙子衝刺、火星進巨蟹

【累的：雙子、巨蟹、獅子、處女】

雙子：人際交往避免太自我，戀愛方面要學習控制情緒

巨蟹：當心過勞及小人問題，注意與對象溝通避免誤會

獅子：了解工作狀況再行動，戀情問題有機會做切割

處女：職場按部就班照規矩來，感情上注意自身弱點

【穩的：天蠍、射手、水瓶、雙魚】

天蠍：諸事變化先停看聽，別按兵不動讓感情無趣

射手：工作能力待價而沽，另一半可能來自職場

水瓶：職場有長輩貴人緣，有機會遇到年長型桃花

雙魚：凡事慢慢來相信直覺，與其他領域對象來電

【讚的：牡羊、金牛、天秤、摩羯】

牡羊：壓力與機會並存有領袖緣，愛情領域講話犀利

金牛：投資理財判斷被看好，戀愛調淡金錢濾鏡

天秤：事業與愛情很豐收，順風順水遇到好對象

摩羯：好奇心帶來更多機會，感情上樂觀積極人緣佳