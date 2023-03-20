美國矽谷銀行陣亡，波及第一共和等地區性銀行，連瑞士信貸也被送入加護病房，危機已延燒到全球金融市場。財信傳媒董事長謝金河表示，美財長葉倫及聯準會（FED）主席鮑爾均相信諾貝爾經濟學獎得主克魯曼「通膨只是短期現象」的說法，誤判利率決策，聯準會前面看錯，後面猛力加碼暴力升息，其後座力已開始顯現。

謝金河在臉書發文指出，去年3月16日美國聯準會（FED）開始展開升息，第一次只升一碼，此時俄羅斯已經入侵烏克蘭了，美國2月的CPI已經到7.9%，但FED仍然未採取行動，3月首次升息，CPI已經來到8.5%了。

他說，如果再往前看，21年5月起，美國的CPI已經連續5個月在5%以上，到了第四季，CPI的數據是6.2%、6.8%、7%，通膨勢頭已成，但葉倫及鮑爾仍相信克魯曼的說法：通膨只是短期現象，這個誤判也影響到接下來FED決策，這可能是暴力升息的主因，前面看錯，後面猛力加碼。

接下來是5月4日升兩碼，然後是連續4次升3碼，12月2碼，元月再1碼，總共升息8次，共18碼，FED的區間利率也從0到0.25拉升到4.5到4.75%，接下來若只升一碼，利率將觸及5%。

謝金河直言，從1980年以來，世界一直都在降息居多，從未有過如此猛烈升息，因此一開始股、債先下跌，美元大升，隨後金融市場也跟著動盪。

他認為，現在升息一週年，金融機構開始拉警報，矽谷銀行先陣亡，可能波及眾多地區性銀行；歐洲羸弱多病的瑞士信貸則是送入加護病房。台灣的壽險公司已經苦熬了一年，這次有很多大型金控公司配不出股息。而企業的去庫存壓力正要開始，像巨大，去年第三季EPS 5.12元，第四季剩0.5元。

「市場需求十分薄弱，原物料價格也開始下跌，像俄烏戰爭尚未結束，但WTI已經從最高的133美元跌至65.71美元，油價也腰斬了，因為原物料上漲引發的通膨正在改善。」

謝金河研判，疫情三年影響產業及就業，這個薪資帶動的通膨恐得花一些時間。暴力升息的後座力，現在已開始顯現。