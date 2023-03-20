全台鬧蛋荒，團膳業者公告「潛水蛋」更換為「番茄炒蛋」。（民眾提供）

全台鬧蛋荒，連學校團膳也遭殃！台中市某公立學校日前公告，原本排定「潛水蛋」，因水煮蛋缺貨，「潛水蛋」更換為「番茄炒蛋」；此公告一出，也讓學生面面相覷，紛紛互問什麼是「潛水蛋」？

國內蛋荒持續，為解決短期缺蛋問題，農委會透過專案進口雞蛋，預計3月底前會有500萬顆以上進口蛋，不過長期而言，進口蛋仍無法完全因應國內缺蛋情況。

雞蛋嚴重缺貨，不僅影響餐飲行業，台中清水米糕業者則以滷鴨蛋代替滷雞蛋；不僅如此，學校團膳也遭波及，某公立學校日前也公告，原本排定「潛水蛋」，因水煮蛋缺貨，「潛水蛋」更換為「番茄炒蛋」。

結果學生討論的不是缺蛋問題，而是歪樓紛紛互問「潛水蛋」是什麼？有學生說，我只知道滷蛋、茶葉蛋、水煮蛋、荷包蛋，就是從來不知道「潛水蛋」，這個公告也引起學生議論。

團膳業者指出，為因應缺蛋問題，目前營養午餐只能不列全蛋菜單，而是改由番茄炒蛋或玉米炒蛋等加入時蔬的料理，除了可減少雞蛋用量，又可讓孩子吃到蛋的營養。