國民黨選策會風波落幕，傳黨主席朱立倫已開始籌組立委提名委員會，包括新北市長侯友宜等4位六都首長都被列入，讓藍營人大讚回歸正軌。國民黨台北市議員徐巧芯19日在《洪淑芬辣晚報》節目強調，過去四大公投，民進黨地方首長明知行政不中立還是力拚，其實台灣地方自治權限很小，地方建設生殺大權握在中央手上。四個直轄市長入列絕對是正確的方向，但自己的選區一定要管好，這也是為了爭取到建設造福市民。

「這4個人，如果說我掛名加入，加入好看而已，那沒有用啊，你要做事啊！」徐巧芯表示，看看民進黨縣市首長選舉的時候選成怎樣？四大公投的時候他們拚成怎樣？甚至我們說這個有行政中立嗎？他們都已經不管了，完全就是在拚四大公投，即便民進黨縣市首長人數比較少，可是他們每個人付出的力道很多，座談會一場兩場二十場三十場辦下去，結果明明民調是支持公投的，最後卻沒有辦法過關。

徐巧芯強調，那時候大家就在想說，如果我們的縣市首長選了這麼多席，但是在真正對國人的健康、安全，甚至未來是兩岸、外交攸關的事情上面，卻畏首畏尾的不表態，那選你們出來要幹嘛？你如果只顧你自己縣市的事情的話，我們雖然說台灣是一個有地方自治的國家，可是地方自治的權限有多小你們不知道！其實大多數的資源都是由中央來掌控的，大多數的建設都要靠中央的補助款，靠中央的特別預算。

徐巧芯指出，就算你掌握了，假設全台灣的縣市都是國民黨的，但中央是民進黨的，那抱歉，所有生殺大權還是握在他的手上！所以如果台中要建設、桃園要建設、新北要建設、台北要建設，那你們這些市長應該為了你們的市民朋友，一起翻轉整個政權，讓國民黨執政之後，更加公平地，不講說要偏袒國民黨的縣市，公平就好。否則這8年來，他們花了多少特別預算，都在自己的縣市上面？

「否則怎麼會有新竹棒球場的問題？怎麼會有桃園羽球館的問題？」徐巧芯直言，這些花了這麼多錢卻蓋得這麼爛，可是看看盧秀燕，錢花得少少的，洲際棒球場是不是很棒？經典賽是不是國外的選手來，都說這是一流的場地？那為什麼這個棒球場只拿了那麼少錢？但她還是可以做得很好，那是盧秀燕厲害。可是新竹棒球場卻坑坑洞洞還有積水，就是因為中央政府權力太大、資源很多卻分配不均，都給民進黨執政的縣市。

徐巧芯直言，四個直轄市長入列絕對是正確的方向，肯定黨中央，可是也要幫黨中央講話就是，請四位入列的縣市首長，你們一定要幫忙黨中央把艱困選區也好，優勢選區也好，你自己的區你自己管好，這不只是為了國民黨的選舉而已，也是為了接下來你的建設，可以爭取到更公平的待遇，去造福你的市民朋友。