每年3月第4個星期天是英國的母親節，今年落在3月19日。威爾斯親王夫婦社群媒體帳號發布兩張家庭照向各地為人母者致意，其中一張是凱特王妃與3名子女在樹上的合影，另一張是凱特抱著小兒子路易的照片，暖意滿點。英王查爾斯三世分享一張自己幼時與母親的合照，藉此祝福各地媽媽們過節快樂，也安慰所有心懷思母之情的民眾。這是王室第一個少了女王陪伴的母親節。

《每日郵報》報導，王儲最新發布的這兩幀家庭照拍攝地點英格蘭諾佛克（Norfolk）的桑德林罕姆（Sandringham）莊園，照片傳達王儲家庭溫馨之情。母子4人在樹上的合影，喬治小王子與路易小王子分別坐在凱特王妃的兩側，夏綠蒂公主坐在一旁的另一根樹枝上，四人笑容滿面。另一張則是凱特笑著望向懷中的路易，滿臉慈愛，路易的右手也握著凱特王妃的右手。貼文在推特發布不到5小時，點讚數已破38.5萬次。

兩張照片拍攝時間均為去年，四人衣著與去年聖誕節王儲夫婦發布的賀節家庭照相同。其中，四人樹上合影是由深受王儲夫婦信賴的攝影師波蒂厄斯（Matt Porteous）所攝。此前波蒂厄斯也替一家人拍了用於2021年聖誕節賀卡的照片，喬治小王子3歲生日照也出自他之手。

英王查爾斯三世與王后卡蜜拉也在官方推特帳號發布兩張舊照。一張是早年尚未即位為王的伊莉莎白公主與年幼的查爾斯，當時22歲、容光煥發的伊莉莎白公主坐著把查爾斯抱在懷裡，查爾斯笑咪咪地站母親的腿上。

第二張照片是王后卡蜜拉從私房家庭相簿裡選出的舊照。卡蜜拉身著亮紅色套裝、戴著金項鍊，她的母親羅莎琳（Rosalind Shand）戴著珍珠耳環、穿著飾以點狀圖案的白色罩衫，胸前別著一枚鳥形別針，母女倆雙雙露齒而笑。羅莎琳早在1994年去世，伊莉莎白女王去年9月8日溘然長逝，今年是查爾斯第一次度過沒有媽媽的母親節。這則貼文獲得逾20萬名網友點讚，讓不少英國人再度懷念往昔有女王陪伴大眾的時光。

文章來源：Kate shares heart-warming new photos of George, Charlotte and Louis and King Charles pays tribute to his 'beloved Mama' as the Royal Family celebrate their first Mother's Day without the Queen
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