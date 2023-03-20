民眾黨主席柯文哲在最新民調拿下18.2％支持度，不少人憂心如果形成三腳督戰況，對藍營選情造成衝擊。國民黨台北市議員徐巧芯19日在《週末大爆卦》節目強調，宋楚瑜即便只影響5％，都是國民黨的票，但柯文哲則可能藍綠各9％，所以會增加選舉緊張氣氛，但不至於影響大局。

「這個事情問我最知道了，因為我們2022年跟著蔣萬安一起選過來。」徐巧芯表示，自己太知道當民眾黨加入，有一個三腳督，這個選情會變怎樣，那是需要一個更精密的計算。就是要算出柯文哲這18.2％裡面，有多少是死不肯投給國民黨的，和死不肯投給民進黨的。

徐巧芯提到，然後再把這個比例加回去給，假設沒有柯文哲，加回去給賴清德，跟加回去給侯友宜，你才能看出他們的差異，第一個會不會影響到大局，第二個是到底他身上的票是偏藍的多還是偏綠的多？然後知道他出現，到底是對賴清德好，還是對侯友宜好？這東西要精算才知道。

「然後有人說這18.2％『蛤～就拉走侯友宜的票！』我跟你說，真的未必！」徐巧芯指出，2022年已經選過一次給大家看了，所以吳子嘉董事長說，民眾黨會被柯文哲做小，不太會影響2024大局。「我是覺得，在立委的層級可能會影響，我也坦白說，在某些選區可能會影響。」就是五五波的選區，你出來就算拿5％到10％，都可能會影響到最後的結果，可能會翻盤。

徐巧芯強調，可是在這麼大的全國選舉來說，柯文哲的選法不見得會影響到。有人會講：可是他有18.2％耶，妳怎麼會那麼說？「那我就問：如果他的18.2％是9％跟9％呢？大家懂我意思嗎？」像以前宋楚瑜出來的時候，為什麼還是會很緊張說，這個是不是會影響到藍營？因為宋楚瑜的票基本上就不會是到綠營那邊的，所以他就算是只拿到5％，影響的那5％都是國民黨的5％，可是柯文哲的18.2％可能是9％跟9％！

「等於是各打九大板，然後就平衡掉了，所以就等於完全沒影響！」徐巧芯直言，所以這個數字雖然看起來高，只是會讓兩邊其他的數字降低，讓兩個人看起來更糾結更緊張。所以柯文哲出現會增加整場選舉的緊張氣氛，但是不覺得會對大局產生什麼翻天覆地的影響。