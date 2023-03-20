高雄捷運展開班次加密疏運人潮，2日總運量破50萬人次。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

出動接駁車疏運。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

韓國人氣女團BLACKPINK 19日於高雄世運主場館舉行最終場演唱會，因應大量粉絲湧入，高雄市長陳其邁當天上午親至主場館應變中心督軍疏運工作。隨後演唱會於晚間8時35分結束，於晚間10時5分完成疏運，以90分鐘完成交通疏運，較原預估散場所需時間120分鐘提早完成；高捷統計，2日總運量突破50萬人次。

陳其邁表示，19日為收假前一日，為順利疏運全台各地湧入之樂迷，親自指揮中心督軍疏運工作，增派人員加強引導民眾至捷運世運站搭乘，增開捷運區間車，加密捷運班距至3分鐘，同時較18日加派散場接駁車將樂迷快速載運至高鐵左營站轉搭高鐵、台鐵。

據高雄捷運公司統計，19日搭乘捷運從R17世運站出站前往演唱會場的人數預估超過3.55萬人次，2場演唱會日運量總計已突破50萬人次。

交通局表示，19日捷運世運站以3分鐘密集班距進行疏運，單日累積運量為24.5萬人。演唱會散場時更加派43輛接駁車投入疏運直達左營高鐵站。

交通局指出，演唱會整體疏運狀況良好，於晚間10時5分前順利疏散完成，僅花90分鐘順利完成疏運，比預估120分鐘提早半小時。

高雄市長陳其邁慰勞這2日警察局、義交大隊、文化局、捷運公司、交通局等工作人員辛勞，更重要示感謝市民朋友配合搭乘公共運輸，讓2日活動疏運圓滿達成。