「二七部隊」隊長鍾逸人傳出19日晚上辭世，享嵩壽102歲。台中市新文化協會理事長陳彥斌19日深夜在臉書貼文表示，鍾逸人身體一向硬朗，今年1月14日因肺積水住進中國醫藥學院附設醫院，1月16日住進加護病房，19日晚上8點18分在睡夢中離世，家人隨侍在側。

陳彥斌說，鍾前輩被稱「永遠的部隊長」，是1947年二二八事件中，陳儀政府貪汙、腐化，引發全台憤怒狂潮。台中青年組成民軍二七部隊，駐紮當年的干城營區（如今的干城公園）。部隊共有四百餘人，接收國軍武器，擁有長槍千餘支、手榴彈兩萬顆。公推當年26歲，和平日報記者鍾逸人擔任部隊長領導。

陳彥斌貼文指出，鍾前輩1月17日在加護病房時，要他當見證，向鍾太太交代，不要有靈位、造墓，不要有告別式，不要叼擾大家。過世後大體則捐中國醫藥大學做為醫學研究，並請學校在大體教學完成後，進行火化、海葬。交代遺言時，還在為台灣前途擔心。最想對台灣人說的還是二二八事件被捕時那句「我是台灣人，不是中國人」。