Good news: Timberwolves All-Star Anthony Edwards has exited a walking boot and is moving around more as swelling decreases in ankle sprain suffered Friday, per sources. Edwards is expected to be evaluated day-to-day on a return. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 19, 2023

Anthony Edwards had to be helped back to the locker room after rolling his ankle while making a jump pass on this play.



Hope he's okay 🙏 pic.twitter.com/RvJwRaNemF — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 18, 2023

還記得18日在灰狼與公牛比賽當中，不小心踩到對方後腳跟造成自己右腳踝嚴重扭傷，當場痛到倒地哀嚎的灰狼明星前鋒愛德華茲嗎？根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞20日搶先爆料，目前愛德華茲已經脫掉保護靴，腳踝也已經消腫可以正常走動，灰狼預計把他放在逐日觀察名單之中準備復出。

原本先前謠傳愛德華茲的腳踝扭傷情況相當嚴重，恐怕可能造成無限期停賽，沒想到他的恢復能力如此驚人，才短短兩天就把保護靴拿掉，且已經可以正常走動，不過距離他能夠重新回到場上打球，應該至少還要幾天時間治療與休息才有可能。

畢竟目前處於3連敗窘境，且以35勝37敗排在西區第8的灰狼，相當需要這名2020年選秀狀元，本季場均24.7分、5.9籃板及4.4助攻的年輕好手趕緊回來助陣，因為灰狼距離並列西區第9的爵士與雷霆之間已無勝差，僅以些微勝率暫居西區第8，跟西區第11湖人之間也只有半場勝差，灰狼不能再輸下去了。

灰狼接下來的賽程也很硬，21日作客遭遇東區第5尼克，然後23日主場迎戰東區第8老鷹，接著客場3連戰分別對上西區第7勇士、西區第2國王與西區第4太陽，可說一場比一場難打，假如愛德華茲沒辦法盡快歸隊，灰狼很可能跌出西區前10以外。