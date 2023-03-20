連黑社會老大都敢騙！司法黃牛、前中華更生文教關懷協會理事長黃淯琳，被控在2018年間，連續向官司纏身的「竹聯幫雷堂」前後任堂主石頭與京葵誆稱，可運用司法人脈，幫他們暫緩入監執行、獲判無罪，分別騙了80與120萬「處理費」，2名大哥發現被騙怒不可遏，黃女嚇得趕緊還錢，去年底仍被依詐欺罪判刑2年確定。

判決書指出，57歲黃女為順生堂國際開發公司負責人，曾任中華更生文教關懷協會理事長、中華民國犯罪矯正協會理監事、高屏分會長及法務部公務人員協會顧問等職務，身為司法機關協助機構的關懷人員，本應幫助他人，遠離非法，但常以教誨更生人包裝公益形象的她，竟利用他人官司纏身，不諳法律或司法訴訟制度運作的機會，充當司法黃牛訛詐。

高院判決書揭露她的兩項司法黃牛犯行，讓人意外的是，2名被害人竟是竹聯幫雷堂前後任堂主─石頭與京葵。雷堂與明仁會素有淵源，兩人也都曾出席6日明仁會在大直萬豪酒店的豪奢春酒宴。

判決指出，石頭幾年前因案被判刑，2018年高院駁回他的再審聲請，他有意向台北地檢署聲請暫緩執行，同幫的丁、陳姓友人得知，向他介紹黃淯琳，表示黃女與法務部及矯正機關人員熟識。

黃淯琳明知沒能力影響暫緩執行的准駁，2018年11月某日向石頭佯稱，可為他辦理暫緩執行，但他需支付新台幣80萬元作為「處理費用」，石頭誤信黃女真有人脈幫他，給了黃女80萬，豈料隔年5月他察覺自己仍遭北檢通緝，才驚覺受騙。

京葵則是2015年還在雷堂時，被起訴組織犯罪條例，2018年12月，案件已到一審，他同樣透過同幫的陳姓友人介紹，認識黃淯琳。黃接連對黑道老大訛詐，竟面不改色，營造她與矯正官員熟識、關係良好的形象以取信京葵，拍胸脯保證可買通承審法官，讓京葵無罪，不過需90萬元疏通。

京葵先付90萬元，之後黃女又佯稱，因承審法官更換，須再支付30萬元疏通費給「新遞補的法官」，京葵又遣人交30萬元，之後察覺黃女前後說詞有異，才知上當。

2021年檢調搜索約談黃女等人，一審她被判刑1年3月，緩刑3年，並向公庫支付30萬元。檢方上訴，二審認為黃女雖然認罪，並將200萬全數歸還被害人，但她早在30年前就曾因司法黃牛案被判刑，累犯不思悔改，嚴重斲傷司法公信力，去年底改判2年有期徒刑確定，要入獄。