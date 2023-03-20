彰化市彰南路一段一棟移工宿舍昨天深夜起火，現場冒出濃煙，彰化縣消防局派出大批人車趕往灌救，救出2名女子，另有1名男子跳樓逃生，共3名移工送醫，其中1女失去生命徵象。

彰化市彰南路一段一棟移工宿舍昨天深夜發生火警，彰化縣消防局獲報派遣線西、鹿港、彰化等共計11個分隊趕往搶救，由於火災現場持續冒出黑煙，消防局直到今天凌晨仍在場處理，現場1人自行逃出、2人獲救，其中1名女子呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態。

彰化縣消防局今天凌晨透過訊息表示，昨天深夜受理彰化市彰南路一段住宅火災案，出動各式消防車輛21輛、消防人員45人前往搶救，昨天深夜11時10分火勢撲滅，救出2名女性，其中1人OHCA、1人輕微燒燙傷，另1名男子跳樓逃生造成左小腿骨折，共3名移工送醫。

另外，彰化市長壽街一家豆腐店昨天晚間也發生火警，由於屋內放置大量瓦斯鋼瓶，消防員趕緊搬出灑水降溫以免爆炸。消防局表示，19日晚間受理長壽街某豆腐店火災案，派遣各式消防車輛17輛、消防員37人前往搶救，昨晚10時30分火勢撲滅，無人受傷。（編輯：何宏儒）1120320