由於現場貨車上載有大型鋼樑等物品，因撞擊力道過猛車上物品散落一地，導致全線封閉。（翻攝爆料公社／吳建輝彰化傳真）

現場共造成7人受傷，分別送醫，目前警消仍在現場處理中。（翻攝爆料公社／吳建輝彰化傳真）

共在現場發現有6男1女受傷，所幸皆意識清醒，隨即將其分送到彰化基督教醫院及秀傳紀念醫院治療。（翻攝爆料公社／吳建輝彰化傳真）

國道1號彰化段北向204.3公里處20日凌晨發生一起重大車禍，包括大客車、聯結車、貨車、自小客車等共10輛車撞在一起，由於現場貨車上載有大型鋼樑等物品，因撞擊力道過猛車上物品散落一地，導致全線封閉，現場共造成7人受傷，分別送醫，目前警消仍在現場處理中。

國道1號彰化段北向204.3公里處目前全線封閉，根據交通部高速公路局中區養護工程分局網站資訊，共有1輛大客車、1輛聯結車、3輛大貨車、5輛自小客車發生碰撞，現場回堵車流超過3公里。

警消表示，這起事故發生在今天凌晨1點9分左右，根據民眾報案國道1號彰化段北向204.3公里處有多部車輛發生碰撞，隨即派遣附近多個消防分隊前往搶救。共在現場發現有6男1女受傷，所幸皆意識清醒，隨即將其分送到彰化基督教醫院及秀傳紀念醫院治療。

國道警方表示，目前正進行交通管制及疏導車流，目前已封閉埔鹽系統到彰化北上路段，呼籲用路人可從員林交流道駛離國道，由於現場有大型鋼梁，已經調派大型重機具前往協助移除，希望能盡早恢復通車。