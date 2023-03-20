瑞士銀行集團同意以30億瑞士法郎（32億3000萬美元）收購對手瑞士信貸銀行，並且同意承擔540億美元損失。瑞士當局精心安排此一強制合併，以避免全球金融巿場進一步動盪。

路透社報導，瑞士監管機構強迫介入、安排了避免瑞士信貸銀行（Credit Suisse）信心危機向更廣泛金融體系外溢的這項交易。這宗交易預計將於今年底完成。

瑞士財政部長表示，一家對全球舉足輕重銀行破產將對金融巿場造成無法彌補的後果。

此一交易是否足以恢復巿場對全球銀行的信任仍不得而知。數小時後將開盤的亞洲和澳紐股巿可能是初步指標。

瑞士中央銀行瑞士國家銀行（Swiss National Bank）在首都伯恩的記者會中宣布，將會對合併後的銀行提供可觀流動性，強調上述交易包含對瑞士銀行集團（UBS AG）和瑞士信貸銀行1000億瑞士法郎（1080億美元）流動性援助。

瑞士國家銀行表示：「由瑞士銀行集團接管瑞士信貸銀行，找到了在此一特殊情況之下確保金融穩定和保護瑞士經濟的解決之道。」

法新社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）、美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天對此表示歡迎。

全球巿場為銀行業面臨的危機而坐立難安。鮑爾、葉倫於瑞士總統柏塞茲（Alain Berset）宣布上述收購案後在聯合聲明中說：「我們歡迎瑞士當局今天支持金融穩定的宣布。」

聲明指出，「美國銀行資本和流動性狀況非常堅實，美國金融體系具有韌性」、「我們與國際同行密切聯繫以支持他們的作法」。

英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）則推文說：「英國政府歡迎瑞士當局今天採行的瑞士信貸銀行有關作法，支持金融穩定。」

「英格蘭銀行（Bank of England）已經確認，英國銀行體系依然安全、健全、資本充足。」

歐洲中央銀行（European Central Bank）總裁拉加德（Christine Lagarde）今天也對瑞士當局的「迅速行動」表示歡迎。

拉加德在聲明中說：「我對瑞士當局迅速行動和決定表示歡迎…那有助於恢復有序巿況、確保金融穩定。歐元區銀行業具有韌性，處在資本和流動性充裕的狀態。」（譯者：何宏儒）1120320