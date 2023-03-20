【愛傳媒簡秀枝專欄】經典台語歌《青蚵仔嫂》在60年代，紅遍大街小巷，描述嫁給蚵農的婦女，唉嘆老公不體面，但樂天知命，努力幹活，期待出頭天。

一甲子的時間過去，靠著採挖青蚵討生活的村婦，一代傳一代，髮白肩斜、歷經滄桑的老嫗有之，繼之有年輕的外配世代，夾雜在幹活的婆婆媽媽之中，延續著「青蚵嫂」的卑微命運與漁村風情。

是否出頭天了，沒人細究，代代傳承，唯一可以見到的是，青蚵工作者，因長期曝曬，黝黑起皺紋，手指更因長期剝蚵仔，扭曲變形，甚至指甲外翻。

年近八旬的資深藝術園丁蕭芙蓉，愛鄉愛土，熱情洋溢，她不惜長途跋涉，上山下海，坐牛車、搭竹筏，探索靠海維生的蚵仔族群，彩繪下她們的百態顏容。

泛著海潮鹹味與汗珠酸臭味，竹編斗笠、台灣紅花布巾、還有歲月烙印的皺痕，樂天知命的勞動群族，他們守著潮汐、守著蚵架，守著養活一家溫飽的蚵仔塭港，渺小身軀，卻有著巨大的生命能量，令人衷心感佩。這正是蕭芙蓉彩筆下的《青蚵嫂》核心價值與藝術風華。

17日上午，在辦公室一堆郵件畫訊中，看到「蕭芙蓉工作室」寄來的小郵袋，隨手一拆，滑出《青蚵嫂》畫冊，蕭芙蓉細膩描述養蚵聚落，剝蚵人家的甘苦記實，生動自然，仔細翻閱品賞。彩霞滿天的斑燦世界、勞動族群堅毅不屈的神情，在畫家俐落的彩筆下，栩栩如生。撥了通電話到畫家工作室，親自向忠實藝術園丁蕭芙蓉，致敬也致謝。

電話接通，是親切聲音，想必是位熟女畫家，但蕭芙蓉說，她是蠟月出生，到今年底就滿80歲。哇，年近八旬，依舊熱情滿滿、生命力盎然，讓人喜出望外，忍不住多讚美她幾句。

隔天，藝術家女兒簡逸姍貼心送來蕭芙蓉的完整畫冊與參考資料。令人感佩的不只是藝術家筆下的人生百態與大地勝景，背後那顆熾熱真摯的心，更讓人嘖嘖稱奇。

從資料推敲，蕭芙蓉的大半生規律精彩，1943年出生於宜蘭，就讀蘭陽中學，一年後全家搬到桃園，轉學進入桃園中學，接著考上台北女子師範學校，從1962年畢業，分發到桃園國小，擔任美術老師，全力投入桃園美育園地的開發，前後14年的深耕細作，成果累累。直到1976年辭去教職。正式創業，在桃園成立兒童畫班，專心為地方美育作啟蒙工作。

蕭芙蓉懂得循循善誘、因材施教，由她指導下的兒童畫，屢屢獲得海內外大獎，口碑相傳下，學生愈來愈多，每年桃園縣美展優選者，幾乎都是她美術班學生出線，包辦獎項。

1980年代台灣經濟勃興，百業欣欣向榮，蕭芙蓉成立了「春雨民藝茶坊」、「春雨陶藝工作室」、「春雨媽媽成長團體」、「春雨文化廣場」⋯，泛稱「春雨藝術學園」，再加上，1981年「春雨畫廊」，琳琅滿目，首開桃園美術產業先河，領先官方文化中心13年有餘。

桃園縣立文化中心是在1993年7月1日才成立，翌年元旦正式落成啟用，2000年11月1日，因應《地方制度法》的施行，桃園縣立文化中心改制為桃園縣文化局。 2003年1月1日，桃園縣文化局改為桃園縣政府文化局。但是民間版的蕭芙蓉老早就做得風風火火。

蕭芙蓉做什麼像什麼，她在台北女子師範學校，是吳學讓老師得意門生，畢業分發到桃園國小教美術，也把桃園美育園地，耕耘得熱熱鬧鬧、芳名遠播。後來開設畫畫班，以及廷伸性藝文空間，也是仿效企業集團的經營手法，全力提昇桃園社會教育中，美術領域的能見度。

1980年代，台灣的鄉土文學、政治覺醒、新電影運動崛起，甚至迎來各地文化中心的成立、官方現當代美術館的啓用⋯，百花齊放。蕭芙蓉順勢而為，接收了台北沸騰的外溢能量，讓咫尺相隔的大桃園，也跟著水漲船高，許多精神性的指標迅速攀升、擴大鄉土意識覺醒，與台北腳步，亦步亦趨，蔚為奇觀。

從1976年到1997年前後21年，蕭芙蓉在藝文天地彷佛騰雲駕霧，事業不斷擴大。然而繁華背後，伴隨著團隊的吵嚷，漸漸偏離初心，1997年她警覺到危機，因此以快刀斬亂麻，讓一切嘎然而止，她明快關閉所有空間，讓自己回到無事一身輕，陽春畫家可以快樂作自己的單純角色。

當時年過半百，蕭芙蓉對生命，其實已經有了深刻體悟，她期待以畫筆重新認識台灣，也重新打造自己生命中的第二春。首先，她搬家到離桃園不遠的八里定居，因為她相信，在大山遠水的召喚之下，可以開闢出另一條創作蹊徑。

台灣美術史學家李欽賢，曾在「與母土對話-蕭芙蓉的人間風景」上指出，當蕭芙蓉提筆創作時，從鄉土的基點，躍為母土的情操，是現實主義的信徒，她想表現的是自己眼睛所看的真實台灣，不讓自己陷入制式的懷舊格局。

蕭芙蓉很幸運，從事貿易工作的另一半簡睿一（1939-），對枕邊人的藝術夢想，十分支持，公忙之餘，不惜充當司機，開車帶藝術家太太，上山下海，尋找感動；膝下一對兒女簡逸姍與簡逸凜，找到自己發展方向，卓然有成，不必讓父母費心，蕭芙蓉果真放手作自己。

蕭芙蓉探索藝術，前後已有數十年，許多道理早已內化為她的認知，在蕭芙蓉眼中的感動，必須從她熟悉的景物開始，例如，她畫蕾絲，構圖單純、氣氛安祥，以人女、人妻、人母的視角，細膩綿密中，訴說著簡單的幸福。

又如，她住八里，擷取淡水河岸真實的人文景觀，不但為台灣河川文明，留下見證，更以河岸上勞動題材切入，修船造路，專注的工匠技藝，在平凡中幹活中，堆積出不平凡的生活果實。

蕭芙蓉更熱衷於遊走鄉間，她喜歡在斷垣殘壁中，尋找歲月剝蝕痕跡，土确厝、紅瓦屋、她以彩筆為底，加入畫刀創作，筆到意達，看似冷冽，但情真意濃，靈動有神。

台灣的農村題材，讓蕭芙蓉恣意徉徜、捕捉風情，斜落夕陽、晨起朝露、阡陌縱橫、嵐氣圍繞原野、白鷺絲飛舞的田際，錯落有致的農舍、綠意盎然的瓜果棚架、累累木瓜樹、含苞香蕉叢、翻風的稻浪、筆直的甘蔗田 ，無處不美，她細膩耐心留住每一分美好與感動。

與海洋有關的勞動主題，更在蕭芙蓉彩筆之下，活龍活現，討海人生的辛酸勞累，但他們不怨天尤人，任命幹著粗紅，風雨無阻，形塑出台灣子民不卑不亢的奮鬥情操，令人肅然起敬。

延續著對討海人生的關懷，蕭芙蓉更把注意力集中在台灣特有族群-青蚵嫂，也許因為街頭傳唱中的《青蚵嫂》歌謠中，有著民間女人對婚嫁與幸福的憧憬。蕭芙蓉的閱歷背景，對於人物的觀察，鞭辟入裡，人性的幽微中的本性，特別傳神，她畫青蚵嫂的百態，更畫女人的情愫。

蕭芙蓉從北部的淡水河出發，不惜長途跋涉，沿著台灣西部海岸，東石、王功，許多偏鄉，必須改搭牛車、坐竹筏，千辛萬苦，就是要親眼作見證，從素樸善良的臉孔、扭曲變形的身軀、樂天知命的言語，讓蕭芙蓉看到漁村聚落最真實的作息，日出而作，日落而息，規律中有著濃濃的宿命感的生命篇章。

女人是愛美的，有限物資資源，花紅柳綠粗布衫，混雜色彩，土俗縫製，都穿上身，不禁讓人聯想到阿嬤的花被單，斗笠上綁的花布巾，為不施胭脂的姐妹群臉龐，增色加彩。所以在蕭芙蓉《青蚵嫂》群像中，把彌足珍貴的台灣阿嬤美學，敬天法祖的台灣人打拼價值觀，還有昂然挺立的台灣生命力，以及素樸善良的人性光輝，豐富多彩，盡在畫作中，力透紙背，鏗鏘有力。

綜觀蕭芙蓉的《青蚵嫂》系列作品，有5個特色，非常值得肯定：

1、真實主題的捕捉。

蕭芙蓉長年為人師表，推廣美術、生活美學，也腳踏實地投入寫生創作，她相信的藝術，是言之有物、是眼見為實，不是為賦新詞強說愁的浪漫唯美而已，她讓花花世界的景物人群，回歸原我，用原我的真，凸顯內在的善，呈現最後的美，自然天成，瓜熟蒂落。

2、精準技巧的掌握。

選擇具象寫實，對於基本功的要求，特別嚴格。雖然蕭芙蓉師專學歷，未曾放洋留學，也非畢業藝術名校，沒有顯赫師承。

但她的女兒簡逸姍透露，早年從泛黃照片，看母親手繪明星像，看得出她的異秉天賦，從小就愛畫畫，也很能畫。

早年，優秀子弟，大都進師範，蕭芙蓉也不例外。在師範念書，她師承吳學讓，吳學讓畫水墨，水墨的核心技巧，是點、線與面；水墨的核心特色，是神韻與意境，重視內在修持，𨍭凡入聖，明心見性。蕭芙蓉不負師恩，因大半生投入基層教學、美育生根，空間推廣，退休後，更身體力行，行腳各地，用自己的眼睛去探索世界，她不以形似為滿足，畫出廣袤內韻與人性尊嚴，誠屬不易。

3、恰得其分的色彩舒陳。

藝術先驅常叮嚀後學，到大自然去找創意與色彩。色彩不是只有文具行賣的那幾管顏料，銳利的美術人，憑藉著觀察感悟，去重新調色布局，輔之以各種技巧，刮、刷、覆蓋技巧，為了達到作品效果，無所不用其極。蕭芙蓉會先拍下影像，作為創作時的參考，但可貴的是，她現場觀察人物場景時，已經把色彩、明暗、性格、關係，透過記憶，𣿬聚在腦海中。

當她提筆作畫時，已經不再是照片上的複製，而是她腦袋中的靈魂，作品中的肌里趣味性，與色彩的繽紛氣息，超乎照片影像，百試不爽。

4、靈活的群像構圖。

藝術創作的可貴，在於藝術家的去腐存菁，重新構圖。構圖是大學問，前後、明暗、比率，排列的秩序，大自然地景也是群像一種，如何錯落有致，排列出眾。而人物畫的群像更重要，主從關係，如何在不重複表情動作之下，呈現出群體畫面的虛實平衡。又如四季彩繪中的花團錦簇，如何讓每一朵花，都有自己的神采，自由奔放，但亂中有序。

詩詞上說，「千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面」，這番境地，不只是文學創作上的專利，高竿藝術家，也常在類似的情境中，展現神來之筆。

蕭芙蓉常年活躍在人群中，對於「眾」人事，「眾」人心、「眾」人勢，瞭若指掌，在群像構圖上，出神入化，叫人拍案叫絕。

5、無可救藥的熱情。

做人做事，如果心存著按部就班，行禮如儀就好，那只能說是例行工作，但倘若要當作嗜好，視為終生志業，熱情，絕對是基本條件。

台灣光復前後出生的那一代人，是在日本殖民統治、國民政府播遷來台、本土文化覺醒的夾縫中生存，蕭芙蓉從宜蘭出生，到桃園成長，台北受教育，回桃園工作大半生。書香家庭的傳統禮教，師範學校的作育英才觀，以及在工作職場，扮演開疆僻土、建制規矩的先鋒部隊，她角色多元，時時把信念、能力與意志力，融合內化，而支撐她幹練形象的背後，就是「無可救藥的熱情」，才可以滿圓扮演每一個角色，拔尖出眾，鶴立雞群。

退休，許多人是回家當少奶奶，含飴弄孫、頤養天年，但蕭芙蓉好像回到年少，從遷居，遠離塵囂，貼進大自然，到行腳創作，果然再創人生第二春。這種情懷，不但是「無可救藥的熱情」的展現，更是旺盛生命力的表現，她描繪台灣無處不在的美麗與感動，然而，而她本身，就是美麗與感動的化身，更是始作俑者。

若問，什麼是台灣的生命力？看看退而不休，年近八旬的蕭芙蓉，依舊懸念在台灣的好山好水好姐妹之間，她畫著畫著，不知老之將至。這正是貨真價實、童叟無欺的台灣生命力啊！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者臉書截圖。

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