近日一名大陸網友爆料稱，蘇州一名女子將丈夫殺害後藏屍冰櫃多日，且還用丈夫的手機騙取公婆錢財，甚至還用丈夫的帳號更新朋友圈，後來女子父母發現她家中的冰櫃異常，勸說其自首，目前女子住處已被貼上封條，案件仍在調查當中。

綜合報導，一名住在蘇州市姑蘇區某社區的查姓女子殺害龐姓丈夫後，將屍體藏於家中冰櫃超過15個月，並使用龐男手機和社交帳號，騙取公婆20萬元（人民幣，約新台幣88萬）。查女的父母到其住處時，發現冰櫃中有異，事發社區附近商戶透露，查女在父母的勸說下已經自首。

龐男朋友車先生表示，他看到死者社交帳號近日還更新了朋友圈，應該是有人使用龐某某的帳號在更新朋友圈。車先生透露，查女和龐男於2020年結婚，兩人育有一女，龐男是1993年的，老家是安徽的，他曾見過查女，感覺她不太愛說話。

社區一名工作人員表示，查女疑因家庭糾紛將龐男殺害，她藏屍冰櫃後，大約在2月底三月初這段時間被其家屬發現後報警。據悉，目前女子住處已被貼上封條，案件仍在調查當中。

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