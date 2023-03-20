金融股脫困了嗎？全球股市的三月天，上演了一場「黑天鵝歷險記」，有矽谷銀行倒閉、兩家虛擬貨幣銀行「被關門」、瑞士信貸被市場狠狠唱衰，但在美國FED、瑞士央行等出手及金援後，股價急拉回。台股中慘遭外資大賣的金融類股，卻引來投信「逢低抄底」，法人建議「投資人可長線布局，但短線做波段不宜。」

回顧這二周，對全球股市投資者可說是經歷一場「黑天鵝演習」，9日起，美國Silvergate Bank倒閉，矽谷銀行則是出現擠兌一天內遭提領420億美元，隔天迅速被美國政府接管；接著在12日，Signature Bank則由紐約州金融監管機構接管，還有瑞士信貸、第一共和First Republic等接連爆雷引發市場恐慌，金融股成為重災區。

台股自然無法置身事外。根據統計，直到上周五的17日，外資仍不手軟地拋售金融股，賣超最多的中信金（2891）已經連12賣累計逾23.85萬張，該日賣超高達3.7萬張；再看外資賣超前十名個股「金融股」即囊括了前幾大的民營金控，包括富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金、新光金（2888）、玉山金（2884）以及臺企銀（2834）。

至於包含「金融股」逾20％成分股的國泰永續高股息ETF（00878），則也遭外資連賣7天，總計一周以來共賣出15萬多張。「外資積極減碼金融股，讓人不禁猜測是否對美國矽谷等銀行有投資等情況，因此先賣台股金融股換現鈔？」一名資深證券分析師跟CTWANT記者說。

美國矽谷銀行傳出倒閉，市場憂心金融危機重演，台股14日湧現賣壓，加權指數終場下跌200.07點，收在15360.42 點，成交量2317億元。（圖／報系資料）

從Silvergate Bank倒閉後，金融類股指數就一路走跌到15日收在1502點，像是開發金（2883）、玉山金、永豐金（2890）、中信金、第一金（2892）等金控股股價同步走跌；同時，投信則是持續「逢低加碼」買超26.45億元，本土法人對金融業相對有信心。

事實上，美國地區銀行爆雷第一時間，金管會就火速公布我國銀行、保險與證券等金融三業對美國整體曝險金額，投資與放款合計15兆元，其中銀行業為3兆3,202億元，本國銀行、證券、期貨業對美國矽谷銀行、Silvergate Bank及Signature Bank都無曝險，只有保險業對矽谷銀行曝險1.5億元。

投信業曝險額則最多，對矽谷、Silvergate Bank及Signature Bank共曝險3.765億元，其中以對矽谷銀行曝險3.18億元居冠，總計有6檔基金投資股票、1檔基金投資債券；另有5檔基金對Signature Bank曝險0.47億元；3檔基金對Silvergate Bank曝險450萬元。

財政部長莊翠雲15日在立法院財政委員業務報告中喊話，「要對台股中長期有信心」，「國內曝險相當低，公股銀行更是少，大家可以安心」她還強調「國安基金還在場內」，將持續觀察並適時維持台股穩定，「雖然台股與美股連結深，看15日台股上漲，往好的方向走，對中長期發展要有信心」。

這波金融股價重挫之際，投資人可否抄底？「短線做波段投資者，還是應該避開金融股較宜」，「對做長期的投資者來說是布局時機」一名資深證券分析師提醒。

財政部長莊翠雲15日強調，國安基金還在場內。（圖／周志龍攝）

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